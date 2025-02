Wąsek najadł się strachu. Amerykańscy oficerowie w akcji. "Mieli troszkę pytań"

Niemiła niespodzianka dla Pawła Wąska. Oficerowie zaprosili go na spotkanie

"W sumie pierwszy raz podróżowałem sam, pierwszy raz to ja musiałem wszystko ogarniać, gdzie mam iść, gdzie mam co zanieść. Trochę też nerwów było. Gdzieś tam amerykańscy oficerowie mieli troszkę pytań do mnie na boku w pokoju. Gdzieś w Tokio jak wylądowałem, to też miałem mało czasu, musiałem odebrać bagaże, przejechać na inny terminal. Myślałem, że nie zdążę. Finalnie udało się wszystko na czas zrobić" - wyznał cieszynianin.