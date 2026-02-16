Wąsek i Tomasiak ze srebrnymi medalami igrzysk! Sensacyjne sceny w Predazzo. Historyczny wynik Polaków

Przed startem igrzysk olimpijskich w Predazzo polscy kibice skoków narciarskich nie mieli wielkich nadziei na jakiekolwiek medale. Wskazywano na to, że niespodziankę może sprawić Kacper Tomasiak, ale każdy krążek byłby tu zaskoczeniem. Ze szczególną uwagą patrzono na konkurs na skoczni normalnej. To się sprawdziło.

Na skoczni dużej niespodziankę mógł sprawić Kamil Stoch, ale nasz mistrz nie zdołał przenieść formy z treningów na konkurs olimpijski. Lepiej od niego spisali się Kacper Tomasiak oraz Paweł Wąsek, co po treningach wydawało się niemożliwe. 19-latek sprawił jednak sensację, wywalczając brązowy medal.

Szalona pierwsza seria duetów. Polacy na podium

Z kolei Wąsek dobrym występem w konkursie indywidualnym zapewnił sobie miejsce w składzie na duety, które Kamil Stoch oglądał jako kibic. Jasne było, że o medale może walczyć nawet osiem z siedemnastu drużyn. Seria próbna przed pierwszym w historii olimpijskim konkursem duetów nie wlała wielkich nadziei w polskie serca.

Biało-Czerwoni zajęli czwarte miejsce, ale nie startowali Japończycy i Domen Prevc. Sensacją było z pewnością drugie miejsce Włochów. Konkurs rozpoczął się z tej samej belki, co seria próbna, a więc szesnastej. Polacy na liście startowej zajmowali dwunaste miejsce. Pierwszy naprawdę dobry skok w tym konkursie oddał Daniił Wasiljew.

Kazach wylądował na odległości 130,5. metra, rozpoczynając serię skoków za punkt K (128. metrów). Wpisał się w nią także Giovanni Bresadola, który poleciał pół metra dalej, ale z racji na niższą rekompensatę nieznacznie z Kazachem przegrywał. Wasiljewa na prowadzeniu zmienił dopiero Paweł Wąsek.

Polak zaprezentował się w pierwszej serii znakomicie. 26-latek osiągnął 133,5. metra i o prawie 10 punktów wyprzedził Kazacha. Wąska nie zdołał wyprzedzić Johann Andre Forfang, który spisał się znakomicie w serii próbnej, plasując się w niej na podium. Norweg w serii ocenianej stracił do naszego skoczka niespełna sześć oczek.

Pewne rozczarowanie z pewnością widać było na twarzy Rena Nikaido. Wicemistrz olimpijski miał budować przewagę nad rywalami, ale 131,5. metra dało Japończykom taką samą notę, jak Polacy. Niespodziewanie lepiej od Wąska i Nikaido spisał się Anze Lanisek. Słoweniec pofrunął na odległość 131,5. metra i wyprowadził Słowenię na prowadzenie.

Nie trwało to jednak długo. Jako czternasty na rozbiegu pojawił się Jan Hoerl. Austriak poleciał aż na odległość 137,5. metra i wyprzedził Laniska o ponad 10 punktów. W drugiej grupie wysokie aspiracje Włochów potwierdził Alex Insam, który pofrunął na odległość 132,5. metra i wyprzedził Kazachów.

Swoją znakomitą formę tego dnia potwierdził Gregor Deschwanden. Szwajcar, który wygrał serię próbną pofrunął na odległość aż 136,5. metra, wyprowadzając swój zespół na chwilowe prowadzenie. Ten stan rzeczy zmienił się dopiero, gdy na rozbiegu w swoim białym kombinezonie pojawił się Kacper Tomasiak.

19-latek do objęcia prowadzenia potrzebował 132. metrów, a przekroczył tę granicę o trzy i pół metra w bardzo dobrym stylu. Półtora metra mniej zmierzono Kristofferowi Eriksenowi Sundalowi, co sprawiło, że Polska powiększyła nieznacznie przewagę nad Norwegami. Lepiej od Norwega spisał się Philipp Raimund.

Niemcy, którzy po pierwszej grupie nieco tracili w drugiej odrobili kilka punktów i zbliżyli się do Biało-Czerwonych na ledwie 1.2 punktu. Po Niemcu na rozbiegu pojawił się Ryoyu Kobayashi. Japończyk osiągnął ledwie 129. metrów i faworyci konkursu spadli za Niemców. W końcówce nic się nie zmieniło. Domen Prevc utrzymał drugie miejsce, a Stephan Embacher pierwsze. Po pierwszej serii z rywalizacji odpadli Estończycy, Ukraińcy, Turcy, Chińczycy i Rumuni.

Wyniki konkursu duetów po pierwszej serii:

1. Austria - 291.2 pkt

2. Słowenia - 280.9 pkt

3. Polska - 274.5 pkt

4. Niemcy - 273.3 pkt

5. Japonia - 272.3 pkt

6. Norwegia - 267.9 pkt

7. Szwajcaria - 267.5 pkt

Atak Wąska na Austriaków, a potem "petarda" Embachera

Druga seria rywalizacji rozpoczęła się z belki, która wróciła na 16. stopień. Z tejże ruszał w dół rozbiegu Kevin Bickner, który jako pierwszy w tej serii znacząco przekroczył punkt K. Amerykanina wyprzedził Felix Trunz, ale 128. metrów nie robiło wielkiego wrażenia w kontekście potencjalnej walki Szwajcarów o medale.

Niewiele dalej pofrunął Paweł Wąsek. 26-latek osiągnął bowiem 129,5. metra, ale tej okazji nie wykorzystał Johann Andre Forfang, który wylądował w "tym samym miejscu" i ze względu na pozostałe składowe Norwegowie odrobili do Polaków ledwie pół punktu. Po skoku Andreasa Wellingera Niemcy spadli za Norwegów.

Mistrz olimpijski z 2018 roku osiągnął ledwie 123. metry i wyraźnie zniweczył starania Philippa Raimunda. Gorzej od Wąska spisał się także Ren Nikaido, który mimo 131. metrów miał notę niższą od Polaka. Bardzo słabo zaprezentował się także Anze Lanisek. Słoweniec nie doleciał nawet do punktu K i Słoweńcy wypadli za podium.

Ze swojej roli lidera reprezentacji Austrii wywiązał się Jan Hoerl, który bez większych turbulencji utrzymał prowadzenie zespołu, choć Wąsek kilka punktów odrobił. W drugiej grupie warunki były bardzo trudne. Gregor Deschwanden dostał ponad 20 punktów rekompensaty przy lądowaniu na odległości 123,5. metra.

Z niekorzystną aurą bez problemów poradził sobie Kacper Tomasiak. Multimedalista olimpijski pofrunął na 135,5. metra. W kolejnym skoku gorzej od Tomasiaka spisał się Sundal, który poleciał daleko, ale w lepszych warunkach, a po nim także Philipp Raimund i Ryoyu Kobayashi.

Z wyprzedzeniem Polski nie poradzili sobie także Słoweńcy, choć Prevc spisał się nieźle. Lepszą notę od naszego skoczka uzyskał dopiero Stephan Embacher. Austriak pofrunął na 139. metr i utrzymał swoją drużynę na prowadzeniu, zwiększając przewagę nad Polakami do ponad 20 punktów. Odpadli: Finowie, Włosi, Kazachowie i Francuzi.

Klasyfikacja konkursu duetów po drugiej serii:

1. Austria - 568.7 pkt

2. Polska - 547.3 pkt

3. Norwegia - 538.0 pkt

4. Niemcy - 537.7 pkt

5. Słowenia - 536.1 pkt

6. Japonia - 535.2 pkt

Szalona trzecia seria. Polacy wypadli za podium, a potem nagła decyzja jury

Seria finałowa rozpoczęła się z obniżonej - 15. belki. Tym razem skoczkowie siadali na rozbiegu zgodnie z kolejnością odwrotną do zajmowanych miejsc. Jako pierwszy z walczących o medale na rozbiegu pojawił się Ren Nikaido i popisał się skokiem godnym wicemistrza olimpijskiego.

138,5. metra z prawie dwunastoma punktami rekompensaty i przy świetnych notach dało łącznie notę bliską 147 punktów. To był sygnał dla rywali. Z presją narzuconą przez Nikaido nie poradził sobie Anze Lanisek. Słoweniec swoim skokiem właściwie wypisał swoją drużynę z walki o medale.

Z naprawdę niezłej strony pokazał się z kolei Johann Andre Forfang. 134. metry przy ponad 10 punktach rekompensaty pozwoliło utrzymać Norwegom nadzieję na walkę o medale. Niestety zepsuła się sytuacja Biało-Czerwonych. Paweł Wąsek osiągnął bowiem ledwie 129. metrów i stracił ponad 10 punktów do Forfanga.

Polacy przed ostatnią grupą spadli na czwarte miejsce ze stratą niecałych trzech punktów do Norwegii i ponad dziewięciu do Japonii. Przed skokiem Domena Prevca trener Słowenii obniżył belkę aż o trzy stopnie, co związane było z wiatrem, który nagle zaczął mocno dmuchać pod narty.

Mistrz olimpijski nie poradził sobie w tych trudnych warunkach. Wylądował już na odległości 124,5. metra, a to oznaczało koniec marzeń Słowenii o medale. Z 13. rozbiegu ruszał z kolei Philipp Raimund. Niemiec w śnieżnej aurze pofrunął na odległość aż 136. metrów i mógł czekać na odpowiedź rywali.

Pierwszym był Kacper Tomasiak. Nastolatek nie poradził sobie w trudnych warunkach, ale po jego skoku jury nie miało wyboru. Trzecia seria została anulowana, a Polacy zakończyli pierwszy w historii konkurs duetów na drugim miejscu. Wygrali Austriacy, trzecie miejsce dla Norwegii.

Wyniki konkursu duetów:

1. Austria - 568.7 pkt

2. Polska - 547.3 pkt

3. Norwegia - 538.0 pkt

4. Niemcy - 537.7 pkt

5. Słowenia - 536.1 pkt

6. Japonia - 535.2 pkt

Kacper Tomasiak i Philipp Raimund sprawili sensację podczas olimpijskiego konkursu na skoczni normalnej w Predazzo JAVIER SORIANO/AFP / IMAGO/NEWSPIX.PL AFP/Newspix

Kacper Tomasiak i Phillip Raimund na podium po konkursie olimpijskim na skoczni normalnej TOBIAS SCHWARZ / AFP AFP

Kacper Tomasiak - srebrny medalista igrzysk olimpijskich ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/East News / Rex Features/East News/Action Press/Shutterstock East News

