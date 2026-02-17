Wąsek i Tomasiak z medalem, Raimund nie krył złości. Naprawdę to powiedział

Przed konkursem duetów na skoczni olimpijskiej w Predazzo Polacy wprawdzie byli upatrywani w gronie kandydatów do powalczenia o podium, ale zapewne mało kto spodziewał się, że Paweł Wąsek i Kacper Tomasiak już od pierwszych skoków będą utrzymywali się w czołówce. "Biało-Czerwoni" skakali jednak równo i daleko, a po dwóch seriach zajmowali drugie miejsce, ze znaczną stratą do Austriaków.

Zadanie przed trzecią serią było jasne - utrzymać pozycję na podium, odpierając ataki Japończyków, Niemców i Słoweńców oraz Norwegów, którzy byli klasyfikowani na trzeciej pozycji i mieli duży apetyt na to, by powalczyć o srebro. Gdy Wąsek osiągnął "tylko" 129 metrów, a Polacy spadli na czwarte miejsce, stało się jasne, że Tomasiak stoi przed trudnym zadaniem.

W trzeciej serii warunki atmosferyczne zaczęły się jednak gwałtownie pogarszać, podmuchy wiatru oraz padający śnieg uniemożliwiały przeprowadzenie sprawiedliwej rywalizacji. Zawody przerwano po słabym skoku Tomasiaka i uznano wyniki po dwóch seriach za końcowe, co rozwścieczyło Niemców. W trzeciej serii bowiem Philipp Raimund osiągnął aż 136 metrów, ta odległość, przy problemach rywali, mogła dać naszym zachodnim sąsiadom podium. Ostatecznie ci byli czwarci, ze stratą zaledwie 0,3 pkt do trzecich Norwegów. Polacy skończyli ze srebrem, mistrzami olimpijskimi zostali Austriacy: Jan Hoerl i Stephan Embacher.

Philipp Raimund wściekły po odwołaniu trzeciej serii

"To jest frustrujące być 0,3 pkt. od podium. Jestem pewny, że gdyby wszyscy mieli dobre warunki, to bylibyśmy na podium, bo Philipp skoczył świetnie w trzecim skoku" - przekonywał po zawodach Andreas Wellinger. Skaczący z nim w duecie Philipp Raimund również nie krył swojej złości.

Mistrz olimpijski ze skoczni normalnej w rozmowie z niemieckim Eurosportem przekonywał, że jego zdaniem zawody powinny zostać dokończone. I zauważył, że gdy pojawiła się czerwona flaga, jury obniżyło rozbieg o kilka bramek w dół, a Domen Prevc musiał "czekać wieki" w momencie, gdy zaczął padać śnieg.

Dmuchawy były gotowe, a potem sześć razy przeskakiwali z rozbiegiem w tę i z powrotem. Nie mogli jasno przekazać informacji. Było trochę zamieszania i to był powód. Ostatecznie sytuacja była zła. Nie da się tego teraz zmienić – ale nie jestem z tego zadowolony

Raimund o tym, że jego zdaniem konkurs powinien być kontynuowany, powiedział także w rozmowie z "Bildem". Przekonywał, że jego zdaniem sędziowie powinni nieco poczekać na lepsze warunki, a następnie dokończyć zawody.

"Powinni byli kontynuować. To byłby najbardziej ekscytujący konkurs w historii. Pokazałem, że dałem radę. To po prostu okropne. Tyle rzeczy poszło nie tak. Mogli poczekać 15 minut. Ale jury decyduje" - skwitował gorzko.

