Wąsek brutalnie po nieudanej sobocie w Lake Placid. "To jest najgorsze"

"Patrząc na obraz z kamery mniej więcej wiadomo, o co chodzi, ale patrząc na moje 'czucie' na rozbiegu zupełnie to nie gra" - oświadczył na sam początek sportowiec. "Ta pozycja (przy skoku - dop. red.), nie jest do końca 'moja', nie jest taka, jaką miałem przez większość sezonu, a skoki są spóźnione" - podkreślił.