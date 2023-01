Hofer przez lata dbał nie tylko o przebieg zawodów, ale i rozwój skoków narciarskich. Na stanowisku zastąpił go Włoch, Sandro Pertile , który stara się kontynuować to dzieło. Austriak z kolei usunął się nieco na boczny tor. Głośno zrobiło się o nim właściwie tylko raz - przed rokiem, gdy ogłoszono... wydanie przez niego książki "An-Tin-Ji. Więcej niż sport, więcej niż miłość".

Walter Hofer był na Bergisel. "To trochę trzyma mnie w tym sporcie"

Co ciekawe, 67-latek pojawił się w środę na Bergisel , z bliska obserwując rywalizację w konkursie 71. Turnieju Czterech Skoczni . Zajrzał nawet do trenerskiego gniazda, gdzie przyłapany został przez fotografów. O tym, skąd wziął się w tym miejscu opowiedział norweskiemu "Dagbladet".

- Zajmuję się doradztwem, angażuję we współpracę pomiędzy FIS a federacjami. To trochę "trzyma" mnie w tym sporcie - mówił. Dodał przy tym, że nie żałuje, iż pożegnał się z piastowanym do niedawna stanowiskiem, gdyż Sandro Pertile "wykonuje świetną robotę", a tym samym on "nie musi oglądać się wstecz".