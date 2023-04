Walka w konkursie drużynowym do ostatniego skoku. Polacy tuż za podium

Jako pierwszy z "Biało-Czerwonych" zaprezentował się Aleksander Zniszczoł . 14. zawodnik konkursu indywidualnego, w swojej grupie uplasował się na szóstym miejscu, skacząc 219,5 m, za co otrzymał notę 196 punktów.

Za Polską plasowała się Słowenia, Lovro Kos (220/195,8), i przede wszystkim Niemcy, Felix Hoffman (201,5/173,1), z już dużą stratą do prowadzącej drużyny.

Skoki narciarskie. Domen Prevc skoczył najdalej w pierwszej serii

Znakomicie w swojej grupie spisał się Kamil Stoch . Zawodnik z Zębu skoczył 233,5 m, dostał dwie "20-tki", a zsumowana nota wyniosła 573,1. Do tej pory wszyscy zawodnicy startowali z 11. belki. Tymczasem Słoweńcy poszli va banque. Przed występem Timego Zajca poprosili o obniżenie jej aż o trzy pozycję. I skoczek nie zawiódł. Osiągnął 232,5 m i choć przysiadł przy lądowaniu, to Słowenia zdecydowanie prowadziła (638 punktów).

Kolejni dwaj zawodnicy startowali z 10. belki startowej. Robert Johansson skoczył aż 237 5 m, co dało Norwegom 626,9 pkt i awans na drugą pozycję. Stało się tak ponieważ Jan Hoerl osiągnął 231,5 m i Austriacy mieli notę 619,7 pkt.

Andreas Wellinger wylądował na 240. metrze, co spowodowało, że jury natychmiast obniżyło belkę do ósmej pozycji. Nie przeszkodziło to Żyle. Trzeci zawodnik konkursu indywidualnego, skoczył 239,5 m i Polska miała notę 806,9 pkt.