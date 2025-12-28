Walka Polaków o podium w Engelbergu, zwrot akcji w drugiej serii. Szczęście było o krok

Po sobotnim konkursie Dawid Kubacki miał powody do zadowolenia, bo zajął 3. miejsce. Aleksander Zniszczoł z kolei miał słodko-gorzki konkurs, bo choć był 3. po pierwszej serii, to w rundzie finałowej wylądował na 122. metrze i spadł ostatecznie na 16. pozycję. Kibice mogli się więc nastawiać, że być może nawet dwóch "Biało-Czerwonych" będzie walczyć w niedzielę o najlepsze lokaty.

Oczekiwania wobec Kubackiego jeszcze podsyciła seria próbna, w której wyprzedził go tylko wczorajszy zwycięzca Clemens Leitner. Co ciekawe, strata Polaka do Austriaka w obu tych przypadkach wynosiła tyle samo - 3,6 punktu.

W konkursie jako pierwsi zaprezentował się Jakub Wolny i Jarosław Krzak. Obaj wylądowali na 117. metrze, ale tylko ten drugi uzyskał przepustkę do dalszych zmagań, miał 12 punktów więcej rekompensaty za wiatr. Z numerem 53. z belki ruszył Zniszczoł. Nie byliśmy świadkami przełomu, 124 metry nie mogły dać wiele więcej niż jedno z ostatnich premiowanych awansem miejsc.

W końcu przyszły lepsze informacje - Dawid Kubacki osiągnął 134,5 metra, ale za chwilę notę lepszą od niego o 2,4 pkt wywalczył Klemens Joniak. Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni niespodziewanie nie był więc najlepszym z Polaków na półmetku rywalizacji. Zajmował 6. pozycję (4,5 pkt straty do prowadzącego Oestvelda), a Joniak był na 3. lokacie (strata zaledwie 2,1). Obaj nasi rodacy byli więc w grze nawet o wygranie konkursu.

Klemens Joniak trzeci na półmetku. Nie obronił wirtualnego podium w Engelbergu

O 13:05 zaczęła się runda finałowa. Zniszczoł i Krzak po pierwszej byli na miejscach 29-30, więc otworzyli serię, ale skoczyli dość podobnie jak wcześniej. Krzak nie podniósł swojej pozycji, zaś zawodnik z Cieszyna zdołał wyprzedzić Remo Imhofa i Niklasa Bachlingera.

Przed próbami ostatnich jedenastu zawodników mieliśmy kilkuminutową przerwę, najpewniej z powodu podmuchów wiatru. Yukiya Sato poleciał na 138. metr, co skłoniło jury do skrócenia rozbiegu z 18. poziomu na 17. Niedługo potem na belce pojawił się Dawid Kubacki. Niestety zaledwie 128 metrów oznaczało 8. lokatę po jego próbie, a przecież na górze pozostawało jeszcze kilku zawodników. Trwało oczekiwanie na skok Joniaka. Wylądował 50 centymetrów dalej niż Kubacki. To spowodowało, że niestety zakończył konkurs na 5. miejscu, do podium stracił 4 punkty. Kubacki skończył jako 13.

Oestvold bez problemu obronił prowadzenie. Na "pudle" stanęli jeszcze Markus Mueller i wspomniany Sato. Oni dwaj atakowali spoza TOP3.

Dodatkowe miejsca startowe do Pucharu Świata na styczniowe zawody w Zakopanem i Sapporo zdobyły Austria, Japonia i Norwegia.

Puchar Kontynentalny, niedzielny konkurs w Engelbergu:

1. Benjamin Oestvold

2. Markus Mueller (-8,0 pkt)

3. Yukiya Sato (-12,5)

5. Klemens Joniak (-16,5)

13. Dawid Kubacki (-24,4)

27. Aleksander Zniszczoł (-56,8)

30. Jarosław Krzak (-76,1)

46. Jakub Wolny

