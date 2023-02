Timi Zajc upadł po skoku. Sandro Pertile komentuje

Gdyby nie starania Zajca, który próbował skrócić lot, Słoweniec mógłby poszybować jeszcze dalej i mieć jeszcze większe problemy przy próbie lądowania. To z kolei mogło doprowadzić do tragedii, przez co na organizatorów konkursu spadła fala krytyki. Decyzję o puszczeniu 22-latka przy silnym wietrze w rozmowie z WP SportoweFakty próbował tłumaczyć dyrektor Pucharu Świata Sandro Pertile.