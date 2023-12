W pierwszym skoku treningowym wczoraj się w ogóle nie stresowałam, tylko sobie poszłam tak na luzie. Potem jak zobaczyłam te wyniki to trochę zaczęłam myśleć, zaczęłam się coraz bardziej stresować i nie mogę sobie też od wczoraj z tym stresem poradzić. No i to widać. (....) Chciałam dobrze. To też pierwsze zawody w tym sezonie, wiadomo, chciałoby się pokazać z jak najlepszej strony no i to potem źle wpływa

~ stwierdziła.