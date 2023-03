Pierwszy konkurs w Lillehammer nie ułożył się najkorzystniej dla polskich skoczków. Najlepiej z "Biało-Czerwonych" spisał się Kamil Stoch , który rywalizację zakończył na 15. miejscu. Co jest powodem słabszych wyników? Wedle sugestii eksperta Rafała Kota podopieczni Thomasa Thurnbichlera złapali "zadyszkę" . "To nie jest tak, że zawodzi jeden zawodnik, prawie wszyscy sprawiają wrażenie takich, którym zabrakło paliwa " - wyjaśnił w rozmowie z WP Sportowymi Faktami.

"Dzień zaczął się bardzo dobrze, był taki aż do ostatniego skoku. Może nie był on idealny, ale to, co się wydarzyło w powietrzu, było nie fair. Uważam, że tak się nie powinno robić. Nie wiem... a zresztą nieważne" - mówił przed kamerą Eurosportu. "Ta skocznia jest tragiczna, powinno się ją wysadzić w powietrze. Chętnie dołożę się do materiałów wybuchowych" - dodawał żartobliwie.