W Planicy przesunęli granicę niemożliwego. Aż do upadku podpitego mistrza

Puchar Świata w Planicy 2005 i najdłuższe loty w historii

Tego dnia bohaterów było więcej, a od rekordowych skoków i niedoszłych rekordów (przez brak dobrego lądowania) mogła rozboleć głowa. To był taki dzień w Planicy, gdy granica niemożliwego w świecie skoków co i rusz była przesuwana. Gdy po kolejnych skokach kibice i trenerzy otwierali szeroko oczy i usta ze zdziwienia, by po chwili otwierać je jeszcze szerzej.