Piotr Żyła od pierwszego dnia rywalizacji w Ruce mówił nam o tym, że czuje się drewniany. To oznaczało, że jest bardzo sztywny, co nie pozwalało mu na dobrą jazdę po rozbiegu.

Obiecał, że coś wystruga do soboty, ale nie udało się. Nie awansował do drugiej serii. Przed niedzielą znalazł jednak sposób na to, by wróciła gibkość. Jak przyznał, miał to swój własny i sprawdzony sposób, ale nie chciał go zdradzić.