Kamil Stoch postanowił ujawnić. W kadrze skoczków doszło do konfrontacji. Wszystko po jego decyzji

Gdzieś podświadomie wiedziałem, że dojdzie do momentu, gdzie będziemy musieli się skonfrontować ja i koledzy z kadry i będzie rywalizacja pomiędzy nami - wynikająca chociażby tylko i wyłącznie ze sportowego punktu widzenia. Gość trenuje osobno, ty osobno – spotykacie się i chcesz być lepszy od niego. Myślałem, że sobie z tym poradzę (...) ale sobie z tym nie poradziłem. Jak to było widać na załączonych obrazkach...

- Nie mówię, że tu była tylko rywalizacja zawodnik - zawodnik. Tu się okazało, że wszyscy dookoła rywalizowali, żeby wyszło na jego. Nie chcę uderzać w nikogo personalnie, bo to nie o to chodzi. Bardziej o przestrogę i mówienie tego na głos. Jeżeli powiemy na głos to, co się działo, to będziemy w stanie później tego uniknąć - dodał.