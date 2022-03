Pierwsze emocje związane z MŚ w lotach 2022 dostarczono nam już w czwartek, kiedy to odbyły się kwalifikacje konkursu indywidualnego. W piątek obejrzeliśmy dwie pierwsze serie walki o punkty, a sobota przyniosła zakończenie tych zmagań.

Mistrzem świata został Marius Lindvik, który po raz kolejny potwierdził swoją doskonałą dyspozycję w tym sezonie. Kamil Stoch spisał się niestety poniżej oczekiwań i w "generalce" był zaledwie 22. Po sobotnim konkursie udzielił krótkiego wywiadu dla TVP Sport.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Stoch dla Interii: Musi upłynąć dużo wody. Wideo INTERIA.TV

MŚ w lotach. Vikersund. Kamil Stoch: Nie mogę się usprawiedliwiać

"Drugi skok był katastrofalny, nie mam nic na swoje usprawiedliwienie" - stwierdził Stoch o swojej drugiej sobotniej próbie, w której uzyskał dystans zaledwie 175,5 m.

"Próbowałem robić to samo co w pierwszej serii, ale to nie wypaliło. W upokarzający sposób kończę zmagania" - przyznał ze smutkiem skoczek.

O swoim pierwszym skoku w dzisiejszym konkursie Stoch stwierdził, że była to "odrobina słodyczy w kwaśnym uczuciu". Zawodnik skoczył 223,5 m i była to w ogóle jego najlepsza próba w całych MŚ.

"Przykro mi, że było mnie stać tylko na jeden taki skok" - skwitował jednak nasz zawodnik. Jak dodał, nie był pewien, czy trener weźmie go w ogóle do "drużynówki" - wiemy już jednak, że Stocha zobaczymy również w niedzielę.

MŚ w lotach. Vikersund. W niedzielę zwody drużynowe

Przed nami ostatnie nadzieje medalowe - w niedzielę na Vikersundbakken odbędzie się rywalizacja drużynowa, w której prócz "Biało-Czerwonych" weźmie udział też sześć innych ekip.

Czy nasi zawodnicy zdołają obronić brązowe medale sprzed dwóch i czterech lat? Miejmy taką nadzieję - początek serii próbnej przed "drużynówką" o 15.30, właściwy konkurs wystartuje zaś o godz. 16.30.