Upały uderzą w skoczków? Zaskakująca reakcja Stocha!

Thomas Thurnbichler i szczęśliwa "dwunastka"

Na weekend z letnim skakaniem do uroczej Wisły zjechało ponad stu skoczków z całego świata. Polskę będzie reprezentować 12 śmiałków, których wytypował nowy szkoleniowiec Thomas Thurnbichler. Oprócz mistrzów świata Kamila Stocha, Piotra Żyły, Dawida Kubackiego będą to:

Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot, Paweł Wąsek, Andrzej Stękała, Jakub Wolny, Jan Habdas, Tomasz Pilch, Kacper Juroszek i Jarosław Krzak.

Dyrektor Komitetu Organizacyjnego FIS Grand Prix Wisła 2022 Andrzej Wąsowicz zarządził przerwy w pracy kolejki, by maszyneria nie wysiadła w upałach. Przed każdą szatnią zawodników postawiono lodówki z napojami.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Stoch o skokach w upałach. Wideo INTERIA.TV

Kamil Stoch o skokach podczas upałów

Jak z upałem poradzą sobie skoczkowie, żeby się nie roztopić, będąc w kombinezonie na pełnym słońcu?

- To dla nas żadna nowość. Bardzo często skaczemy w takich upałach, trenujemy przecież przez całe lato. Ostatnio w Słowenii mieliśmy ponad 30 stopni przez cały czas - powiedział Interii Kamil Stoch.

- Pamiętam konkursy w Hakubie, gdzie nie dość, że było ponad 30 stopni, to jeszcze potężna wilgotność - wspomina.

Dostrzega też plus w konkursach, w porównaniu do treningów w ekstremalnie wysokich temperaturach.

Zawody różnią się od treningu tym, że po każdym skoku możemy się rozebrać, trochę schłodzić i odpocząć. Dlatego skakanie podczas upałów nie jest bardzo uciążliwe zapewnił Kamil Stoch

Kamil Stoch letnie Grand Prix traktuje na poważnie

Jak nasz mistrz traktuje letnie skakanie? Na poważnie czy jako drogę przygotowania szczytu formy na zimę?

- Zawsze traktuję skoki bardzo poważnie i przykuwam do nich bardzo dużą wagę - rozwiał wątpliwości Kamil Stoch.

Skąd Kamil czerpie siłę mentalną, by - mając pełną gablotę z trofeami - zmobilizować się do kolejnego sezonu?

- Staram się patrzeć do przodu. To co za mną, to piękna historia. Historia Kamila Stocha (śmiech) - zareagował.

Przede wszystkim uwielbiam to, co robię i chcę się w tym dalej rozwijać, doskonalić. Czuję, że w dalszym ciągu mogę skakać lepiej, dalej, ładniej. Dopóki będę miał poczucie, że mogę zrobić coś więcej, dopóty będę dawał z siebie na treningach, ile tylko mogę podkreślił Stoch.

Kamil Stoch o współpracy z trenerem Thurnbichlerem

W jaki sposób nowy trener Thomas Thurnbichler przekonał Kamila do siebie?

- Już pierwsze spotkanie, jeszcze w formie online, przekonało mnie do trenera Thurnbichlera. Cieszę się, że szybko znaleźliśmy ... - nie lubię tego określenia "wspólny język". Natomiast złapaliśmy dobrą komunikację - zapewnił.

- Thomas przedstawił swoje założenia i cele, jakie możemy osiągnąć. Przekonał nas wszystkim - dodał.

Czytaj też: Stoch z Małyszem zakopali topór

Program zawodów FIS Grand Prix w Wiśle (22-24.07.2022)

22.07.2022, piątek

· 10:00 - trening oficjalny (2 serie) kobiet

· 12:15 - kwalifikacje kobiet

· 16:00 - oficjalny trening (2 serie) mężczyzn

· 18:15 - kwalifikacje mężczyzn

23.07.2022, sobota

· 09:30 - seria próbna kobiet

· 10:30 - pierwsza seria konkursowa

· seria finałowa

· ceremonia wręczenia nagród

· 14:00 - seria próbna mężczyzn

· 15:00 - pierwsza seria konkursowa

· seria finałowa

· ceremonia wręczenia nagród

24.07.2022, niedziela

· 11:00 - kwalifikacje mężczyzn

· 13:00 - pierwsza seria konkursowa mężczyzn

· seria finałowa mężczyzn

· ceremonia wręczenia nagród

· 16:30 - kwalifikacje kobiet

· 17:30 - pierwsza seria konkursowa kobiet

· seria finałowa kobiet

· ceremonia dekoracji