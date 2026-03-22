Upadek Tomasiaka. Kilkadziesiąt minut później ostateczna decyzja. To koniec
Najgorzej jak tylko mogło rozpoczęło się niedzielne skakanie na "mamucie" w Vikersund. Już po pierwszej próbie kibice zamarli z powodu upadku Kacpra Tomasiaka. Kwalifikacje wznowiono, ale nie na długo. Zaledwie kilkadziesiąt minut później Sando Pertile ogłosił, iż w głównych zmaganiach wezmą udział wszyscy zawodnicy znajdujący się na liście startowej. Powód? Koszmarne warunki panujące w norweskim mieście. Teraz kibicom pozostaje trzymać kciuki za to, żeby udało się dziś rozegrać choćby jedną serię.
Dzisiejsze kwalifikacje rozpoczynał Kacper Tomasiak, z racji tego, że zawodnicy skakali według kolejności zajmowanych w Pucharze Świata w lotach narciarskich. Polak po cichu liczył na życiowy rezultat i przekroczenie magicznej bariery 200 metrów. Niestety ta sztuka się nie udała. Dodatkowo nastolatek zanotował groźnie wyglądający upadek. Lider "Biało-Czerwonych" przekoziołkował, potem długo nie podnosił się z zeskoku. Ostatecznie do akcji ruszyli medycy.
Na szczęście wielokrotny medalista olimpijski nie stracił przytomności. Kilka minut później polski oddział Eurosportu przekazał natomiast, że Bielszczanin nawet nie musi udać się do szpitala. Wszyscy Polacy odetchnęli wtedy z ulgą. Gorzej z organizatorami zmagań. Za wygraną nie dawał wiatr. Początkowo kibice oglądali krótkie skoki, dodatkowo sędziowie żonglowali belkami. Punkt konstrukcyjny przekroczył tylko Luca Roth (220 m).
W końcu Sandro Pertile ogłosił przez radio, iż kwalifikacyjne skakanie zostanie zakończone. Wszyscy zawodnicy niebawem przystąpią do głównych zawodów. Ich początek wstępnie zaplanowano na godzinę 17:15. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.
