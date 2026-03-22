Upadek Tomasiaka. Kilkadziesiąt minut później ostateczna decyzja. To koniec

Najgorzej jak tylko mogło rozpoczęło się niedzielne skakanie na "mamucie" w Vikersund. Już po pierwszej próbie kibice zamarli z powodu upadku Kacpra Tomasiaka. Kwalifikacje wznowiono, ale nie na długo. Zaledwie kilkadziesiąt minut później Sando Pertile ogłosił, iż w głównych zmaganiach wezmą udział wszyscy zawodnicy znajdujący się na liście startowej. Powód? Koszmarne warunki panujące w norweskim mieście. Teraz kibicom pozostaje trzymać kciuki za to, żeby udało się dziś rozegrać choćby jedną serię.