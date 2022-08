Upadek Stocha podczas treningu! Nasz Orzeł ujawnia szczegóły. „Pierwsza gleba”

Polacy, po kapitalnych występach na inaugurację sezonu letniego w Wiśle, udali się teraz do Oberhofu, gdzie odbywają treningi pod okiem Thomasa Thurnbichlera. Kadra A nie pojedzie na najbliższe zawody do Courchevel, bo zapadła decyzja, aby we Francji rywalizowali skoczkowie z kadry B, a także grup bazowych.

Stoch zaliczył upadek po jednym z treningowych skoków, na szczęście wyszedł z tego bez większego szwanku, nie licząc drobnych obić.

Upadek Stocha na treningu. "Pierwsza gleba w sezonie zaliczona"

- Wczoraj blisko spotkałem się z igelitem, zaliczając pierwszą glebę w sezonie, mam nadzieję, że ostatnią. Nic wielkiego się nie stało, trochę się potłukłem, trochę naciągnąłem kark. Jestem w stanie kontynuować treningi i te treningi przebiegają dosyć dobrze - podzielił się na swoim instagramowym koncie 35-latek.

Reklama

Polacy wyśmienicie zaprezentowali się w czasie zawodów LGP w Wiśle. W pierwszym konkursie zwyciężył Dawid Kubacki, a Stoch był drugi. Dzień później panowie zamienili się miejscami, a podium uzupełnił dodatkowo trzeci z naszych skoczków, Jakub Wolny.

Stoch i Kubacki są jednocześnie wspólnie liderami klasyfikacji generalnej, mając 180 punktów, na trzecim miejscu jest z kolei Wolny z 110 punktami.

Zdjęcie Kamil Stoch, Dawid Kubacki i Jakub Wolny / PHOTO BY JURGEN KLEIST / Newspix

Do Courchevel udało się pięciu polskich skoczków: Maciej Kot, Stefan Hula, Jarosław Krzak, Klemens Murańka i Adam Niżnik. Dla tego ostatniego będzie to debiut w zawodach tej rangi.