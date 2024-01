- I to jest jego zdecydowanie najlepszy skok - zaczął komentator w TVP Sport, by zaraz potem dodać: " aż do tego momentu ". Daniel-Andre Tande zaliczył upadek jeszcze przed zieloną linią, więc stało się jasne, że zostaną mu odjęte punkty po efektownym skoku na 137 metrów .

Daniel-Andre Tande zaliczył nieprzyjemny upadek. Oby bez konsekwencji

Jednak nie to było najgorsze. Chwilę później do skoczka, który z trudem podniósł się i trzymał za lewą nogą, podbiegły służby medyczne. Optymizmem powiało, gdy Norweg pomachał nagradzającej go brawami publiczności. Pamiętając jednak, że zawodnik w przeszłości miał problemy m.in. z kolanem, były również powody do uzasadnionego zmartwienia.