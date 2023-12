Upadek na skoczni w Engelbergu. Koszmarny widok. Jest już wstępna diagnoza

Po kwalifikacjach mężczyzn do rywalizacji w Engelbergu przystąpiły panie. Najlepiej w piątek spisała się reprezentantka Francji, Josephine Pagnier. Wiele jednak po konkursie Pucharu Świata mówiło się o sytuacji Norweżki, Anny Odine Stroem, która w finałowej serii zaliczyła groźnie wyglądający upadek. Zawodniczka leżała nieruchomo na zeskoku. Natychmiast wezwano do niej służby medyczne. Jej koleżanki z kadry są załamane tym, co się wydarzyło. Wstępnie wiadomo już, co dolega 25-latce.