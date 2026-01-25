Partner merytoryczny: Eleven Sports

Uniknąć blamażu, to cel polskich skoczków na konkurs drużynowy MŚ w lotach

Tomasz Kalemba

Za nami rywalizacja w konkursie indywidualnym w mistrzostwach świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie. W niedzielę (25 stycznia, godz. 16.15) czeka nas walka drużyn o medale. Patrząc na to, jak prezentowali się nasi zawodnicy na skoczni Heinego Klopfera, trudno być optymistą. Na medal szansy nie mamy, a celem Biało-Czerwonych będzie raczej uniknięcie blamażu, jakim byłby brak awansu do drugiej serii.

Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku unosi ręce w geście triumfu po udanym skoku, z widocznym szerokim uśmiechem oraz emocjami radości. W tle rozmyte elementy reklamy oraz kibice.
Piotr ŻyłaIMAGO/Dominik BerchtoldNewspix.pl

Maciej Maciusiak, trener kadry polskich skoczków narciarskich, zdecydował, że w konkursie drużynowym mistrzostw świata w lotach narciarskich w Oberstdorfie wystąpią: Aleksander Zniszczoł, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła.

Ten ostatni zajął 15. miejsce w konkursie indywidualnym i rozpędzał się ze skoku na skok. Pozostali nasi zawodnicy na pierwszej serii zakończyli udział w MŚ. W treningach pojedyncze dobre próby mieli Zniszczoł i Stoch, więc jest nadzieja, że jeśli nic nie popsują, to awans do ósemki będzie realny.

Szok w kadrze skoczków! Adam Małysz: Ten zawodnik pojedzie na ZIO na wniosek trenera. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Maciej Maciusiak i Piotr Żyłą wierzą w walkę o wysokie miejsce

Nie jesteśmy na tych mistrzostwach świata najmocniejszym składem i Piotrek jest naszym niekwestionowanym liderem na konkurs drużynowy. Skacze w Oberstdorfie najdalej z naszych. W piątek mieliśmy fajną rozmowę w całej drużynie. Mamy w składzie utytułowanych skoczków i latać potrafią. Jeśli poprawimy błędy w locie w niedzielę, to jesteśmy w stanie walczyć o miejsce w "szóstce". Treningi wskazują na to, że powinniśmy zająć ósme miejsce, ale absolutnie nie przyjmujemy tej lokaty. Będziemy walczyć o lepszy wynik
mówił Maciusiak przed konkursem drużynowym.

- Lubię rywalizację drużyn, bo czuje się w niej taką jedność ekipy. Każdy każdego wspiera. Mam nadzieję, że każdy z nas skoczy na tyle, na ile go stać, a wtedy możemy powalczyć o fajne miejsce. Możemy mieć naprawdę dużo frajdy z tego startu - dodał Żyła.

    Ostatni raz blamaż Polaków miał miejsce w... Oberstdorfie

    W Zniszczole, Kubackim i Stochu powinna teraz siedzieć duża sportowa złość po tym, co się stało w konkursie indywidualnym. Czy pokażą to w niedzielę na skoczni?

    - Może trudno o optymizm przed konkursem drużynowym, ale starać się trzeba - powiedział Kubacki.

    - Każdy z nas ma inny sposób na to, by wyzwolić w sobie sportową złość, ale to jest możliwe, żeby pozbierać się do drużynówki - dodał Zniszczoł.

    Ostatni raz taka sytuacja, że druga seria konkursu drużynowego MŚ w lotach odbyła się bez Polaków, miała miejsce w 2008 roku właśnie w Oberstdorfie. Wówczas: Stoch, Żyła, Stefan Hula i Adam Małysz, zajęli dziesiąte miejsce. Przed dwoma laty w Bad Mitterndorf Biało-Czerwoni zajęli ósmą lokatę.

    Z Oberstdorfu - Tomasz Kalemba, Interia Sport

    Zawodnik w kombinezonie narciarskim i kasku startuje w zawodach skoków narciarskich, na piersi widoczny numer startowy, logotypy sponsorów oraz nazwa miejscowości Oberstdorf.
    Kamil StochIMAGO/Dominik BerchtoldAFP
    Nowy trener kadry A w polskich skokach Maciej Maciusiak
    Nowy trener kadry A w polskich skokach Maciej MaciusiakMarcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
    Dawid Kubacki
    Dawid KubackiAndrzej IwańczukReporter
    Skoczek narciarski w pozycji najazdowej na rozbiegu, ubrany w kombinezon sportowy i kask, na tle oświetlonej skoczni i reklamy Orlen.
    Aleksander ZniszczołPZNmateriały prasowe

