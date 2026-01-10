Podopieczni Macieja Maciusiaka odpuścili sobie start w pierwszej serii treningowej na Wielkiej Krokwi, na belce startowej zasiedli dopiero w drugim treningu. Całkowicie z treningu zrezygnował najmłodszy z "Biało-Czerwonych", Kacper Tomasiak. Podczas gdy dla 18-latka nadszedł więc czas rozgrzewki, pozostali polscy skoczkowie czekali już na górze skoczni na oddanie swoich skoków. Nastolatkowi z pomocą ruszył Krzysztof Biegun, który pomógł mu przygotować się do kwalifikacji.

Te rozpoczęły się równo o godzinie 14.15 z 14. belki startowej. Już kilka minut po starcie kwalifikacji na Wielkiej Krokwi kibice wstrzymali wdech, gdy prawdziwą bombę huknął Jewhen Marusiak. Ukrainiec wylądował na 145. metrze, co poskutkowało natychmiastowym skróceniem rozbiegu. Reprezentant kraju naszych wschodnich sąsiadów długo utrzymywał się na prowadzeniu - to odebrał mu dopiero Maximilian Ortner z 35. numerem startowym.

Jako pierwszy z Polaków z 25. numerem startowym na belce zasiadł Dawid Kubacki. Skok na odległość 123.5 m zapewnił mu awans do niedzielnego konkursu. Wkrótce potem swój skok oddali Paweł Wąsek i Maciej Kot - młodszy z panów wylądował na 114.5 m, starszy natomiast osiągnął odległość 124.5 m. W obu przypadkach przy nazwisku pojawiła się literka "Q" oznaczająca kwalifikację do niedzielnych zawodów.

Wuwuzele głośny koncert rozpoczęły przed skokiem Kamila Stocha, dla którego jest to ostatni występ przed polską publicznością w karierze. Skoczek z Zębu poleciał w okolice punktu K i ostatecznie osiągnął odległość 124.5 m. Jako ostatni z "Biało-Czerwonych" zaprezentował się Kacper Tomasiak i po raz kolejny pokazał, że nie bez powodu nazywany jest następcą Kamila Stocha. 18-latek oddał skok na 128 m i został najlepszym z polskich skoczków w kwalifikacjach.

Ostatecznie czek dla najlepszego zawodnika kwalifikacji powędrował w ręce Manuela Fettnera (138 m). Tuż za nim uplasowali się Jan Hoerl (134 m) oraz ex aequo Maximilian Ortner (139 m) i Anze Lanisek (132 m). Przez kwalifikacje nie przebrnęli Fatih Arda Ipcioglu i Muhammed Ali Bedir z Turcji. Nurshat Tursunzhanov nie został dopuszczony do startu.

Wyniki kwalifikacji do konkursu w Zakopanem:

1. Manuel Fettner - 138 m, 133.7 pkt

2. Jan Hoerl - 134 m, 131.6 pkt

3. Maximilian Ortner - 139 m, 130.7 pkt

3. Anze Lanisek - 132 m, 130.7 pkt

5. Stephan Embacher - 133 m, 128.4 pkt

6. Jason Colby - 137.5 m, 127.7 pkt

7. Timi Zajc - 138 m, 126.8 pkt

8. Jonas Schuster - 132 m, 126.4 pkt

9. Jewhen Marusiak - 145 m, 126.1 pkt

10. Domen Prevc - 129.5 m, 124 pkt

...

16. Kacper Tomasiak - 128 m, 118.8 pkt

23. Maciej Kot - 124.5 m, 112.2 pkt

27. Dawid Kubacki - 123.5 m, 111 pkt

33. Kamil Stoch - 124.5 m, 103.4 pkt

46. Paweł Wąsek - 114.5 m, 92.6 pkt

Jeszcze przed konkursem indywidualnym na Wielkiej Krokwi odbędzie się konkurs duetów. Ten zaplanowano na godzinę 16.10. Relację "na żywo" z rywalizacji duetów, podobnie jak z zawodów indywidualnych, śledzić będzie można na stronie Interii.

Jewhen Marusiak Marcin Golba/NurPhoto AFP

Manuel Fettner GEIR OLSEN / NTB / AFP AFP

Kacper Tomasiak URS FLUEELER East News