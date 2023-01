Dawid Kubacki to jeden z nielicznych skoczków, który był w stanie podjąć walkę z doskonale dysponowanym Halvorem Egnerem Granerudem. Ostatecznie to Norweg wygrał Turniej Czterech Skoczni , ale Polak uplasował się zaraz za nim, na drugim stopniu podium. Natomiast podczas konkursu finałowego w Bischofshofen skoki zeszły dla niego na dalszy plan. Przed zawodami dowiedział się bowiem, że po raz drugi został tatą. Do Zuzanny dołączyła Maja.

Kubacki przyznawał , że podczas prób na skoczni zabrakło mu nieco koncentracji. Myślami był z żoną i córkami. "To są emocje, których nie da się opisać. Mimo że to już przeżywałem, to pozytywnie uderzają w człowieka. Emocji miałem pod korek. Starałem się skoncentrować na tym, co miałem do zrobienia na skoczni. Chyba wcześniej nie zdarzyło mi się, że gdy dojeżdżałem do progu, pojawiła się myśl: ‘Co ja mam zrobić?’" - opowiadał przed kamerą Eurosportu.

Zanim udał się w podróż do domu, poświęcił chwilę na świętowanie z kolegami z kadry oraz ze sztabem szkoleniowym.

Dawid Kubacki: W takich momentach sprawy rodziny wychodzą na pierwszy plan. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Thurnbichler szczęśliwy po Turnieju Czterech Skoczni. Pozował do zdjęcia z... Kubackim na swoich barkach

Dawid Kubacki i spółka zebrali się na dojeździe, by tam wspólnie cieszyć się z sukcesu lidera klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i pozostałych skoczków. A powody do radości są spore, bowiem dobrą formą popisali się również Piotr Żyła i Kamil Stoch. Zajęli kolejno 4. i 5. miejsca w ogólnym zestawieniu Turnieju Czterech Skoczni . To świetny prognostyk przed konkursem w Zakopanem i dalszą częścią sezonu.

Dyspozycja kadrowiczów to efekt pracy z m.in. Thomasem Thurnbichlerem, który zastąpił Michala Doleżala na stanowisku głównego trenera. A jego pomysły szybko przynoszą efekty. Po zakończeniu TCS zadowolony Austriak poszedł do trzymającego trofea Kubackiego, wziął go na swoje barki i w ten sposób pozował do grupowego zdjęcia. Zrobiło to wrażenie na kibicach.

"Jesteśmy bardzo szczęśliwi. To znakomity premierowy Turniej Czterech Skoczni dla mnie i całej drużyny. Dawid oczywiście jest drugi w klasyfikacji generalnej, ale mieliśmy też mnóstwo innych wysokich miejsc, dzisiaj dodatkowo też jesteśmy na podium. To naprawdę miłe" - opowiadał Thurnbichler w rozmowie z Eurosportem.

W mediach społecznościowych głos zabrali również jego podopieczni. "Turniej Czterech Skoczni zakończony na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej. Wielkie gratulacje dla Halvora Graneruda i Anze Laniska. Udział w takich zawodach to była przyjemność" - napisał Dawid Kubacki. "Turniej za kończony. Pierwszy taki długi w tym roku, a i w sumie w zeszłym też. Gratulacje dla Dawida Kubackiego. Walczył z całych sił, ale na Halvora Graneruda nie było mocnego, pokazał dobry łogień" - dodawał w swoim stylu Piotr Żyła.

Polska kadra świętowała udany występ w Turnieju Czterech Skoczni / Lukasz Szelag / Reporter

Dawid Kubacki, Turniej Czterech Skoczni / AFP

Thomas Thurnbichler / Andrzej Iwanczuk /Reporter / East News