Skoki narciarskie. Udany sezon pod wodzą Thurnbichlera. Polacy znów na szczycie

Czecha zastąpił Thomas Thurnbichler, który miał za zadanie nie tylko pomóc liderom kadry w odzyskaniu formy, ale także wprowadzać młodych zawodników do światowej elity. Austriak nie zawiódł, a Polacy pod jego wodzą wrócili na szczyt. W klasyfikacji generalnej Dawid Kubacki był czwarty, z kolei Piotr Żyła uplasował się dwie lokaty niżej. Dobrze skakał także Kamil Stoch, który zajął ostatecznie 14. pozycję w "generalce".

Do tego dorobku "Biało-Czerwoni" dorzucili dwa indywidualne medale mistrzostw świata w Planicy - Żyła wrócił ze Słowenii ze złotem, a Kubacki z brązem. Podopieczni Austriaka dość regularnie meldowali się też na podium indywidualnych konkursów Pucharu Świata, szczególnie w pierwszej części sezonu. Pod koniec cyklu błyszczeć zaczął Aleksander Zniszczoł, z kolei Jan Habdas wywalczył pierwsze pucharowe punkty w karierze.

Ile zarabia trener polskich skoczków Thomas Thurnbichler?

I chociaż Polski Związek Narciarski ma powody do zadowolenia z pracy Thurnbichlera, to ten nie ma co liczyć na podwyżkę pensji. - Thomas jest wystarczająco dobrze wynagradzany - stwierdził w rozmowie z eurosport.pl sekretarz generalny PZN Jan Winkiel.