Ujawnili zarobki Piotra Żyły. Od tych sum może się zakręcić w głowie

Z roku na rok Piotr Żyła radził sobie coraz lepiej na arenach międzynarodowych. W sezonie 2018/2019 po raz pierwszy w karierze wdarł się on do czołówki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, zajmując w niej ostatecznie czwarte miejsce. Był to, warto podkreślić, najlepszy jak dotąd sezon w wykonaniu polskiego skoczka, podczas którego zarobił on... ponad pół miliona złotych.