Potrzeba merytorycznego wsparcia. Za dużo spraw zrzucono na Thurnbichlera i po prostu nie dał z tym wszystkim rady. Poza tym idea to jedno, a wdrożenie jej to zupełnie coś innego. Łatwo jest rzucić czy zaprezentować hasło lub plan. Trudniej jest to wprowadzić w życie. Austriak fizycznie nie miał nawet możliwości tego wszystkiego zrobić. Z góry było to skazane na porażkę

~ dodaje prezes.