Uginają się nogi. Piotr Żyła zgromadził fortunę. Ostatni sezon wiele nie zmienił

Warto przypomnieć, że dzięki zarobionym pieniądzom Żyła kupił sobie ekskluzywny dom, potężne ogrodowe jacuzzi i porządny samochód . To wszystko udało mu się nie tylko dzięki środkom zgromadzonym na koncie w ramach Pucharu Świata, ale również kontraktom reklamowym.

Piotr Żyła zgromadził fortunę

Żyła to potrójny mistrz świata (dwukrotnie indywidualnie i raz drużynowo) oraz wielokrotny medalista tej imprezy. Aż 23 razy stawał na podium zawodów Pucharu Świata, z czego dwukrotnie był pierwszy. W tym czasie dzięki swojej świetnej dyspozycji i niewątpliwej popularności, jaką przyniosły mu wypowiedzi pokonkursowe, a co za tym idzie również kontaktom reklamowym, słynny "Wiewiór" dorobił się sporej sumy.

Według ustaleń "Super Expressu", od 2016 do 2023 roku Żyła zgromadził na swoim koncie 2,7 mln zł. Najlepsze pod względem finansowym dla Żyły były sezony 2018/19, 2020/21 oraz 2022/23 - za każdy z nich zainkasował około pół miliona złotych. To jednak nie wszystko, biorąc pod uwagę nie podawane do wiadomości publicznej wpływy z kontraktów reklamowych różnych marek.