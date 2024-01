Udany dzień Pawła Wąska. Na koniec spotkała go nagroda

Paweł Wąsek był - zaraz po Dawidzie Kubackim - najrówniej skaczącym polskim skoczkiem w piątek na Wielkiej Krokwi im. Stanisława Marusarza w Zakopanem. 24-latek w kwalifikacjach do niedzielnego konkursu Pucharu Świata zaliczanego do PolSKIego Turnieju zajął 20. miejsce, ale najważniejsze było to, że wywalczył miejsce w składzie na sobotni konkurs drużynowy (20 stycznia, godz. 16.00).