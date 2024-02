Tysiące wywalczone na skoczni. Oto zarobki Polaków w Pucharze Świata

Do zakończenia sezonu Pucharu Świata pozostały konkursy w fińskim Lahti, norweskich Oslo, Trondheim i Vikersund (w ramach turnieju Raw Air) oraz w słoweńskiej Planicy. Ostatnie zawody zaplanowano na Velikance 24 marca. Mimo że do tego czasu jeszcze miesiąc, niektórzy już teraz podsumowują ostatnie miesiące, zwłaszcza że nie zanosi się na to, by reprezentanci Polski szturmem w kilkuosobowej grupie wdarli się do światowej czołówki.

