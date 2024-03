Tym jednym słowem polski skoczek podsumował sezon. A miało być tak dobrze

Andrzej Stękała miał za sobą słabe lato. Jeżeli skakał, to głównie w zawodach FIS Cup . Tam nawet raz stał na podium, ale to przecież jest skokowa trzecia liga.

Kolejna słaba zima Andrzeja Stękały. Polak wie jednak, że może latać daleko

Choć w Klingenthal pokazał więcej dobrych niż gorszych skoków, to jednak z Niemiec wyjechał z niczym, choć w treningach kręcił się w okolicach "15". Wydawało się, że to tylko kwestia czasu, jak znowu zacznie latać daleko. Jak się jednak okazało, Stękała siadł nieco mentalnie po zawodach w Niemczech .

Mimo tego wciąż mam dużą motywację. Może gdybym dostał choć jedną szansę więcej wtedy, kiedy akurat dobrze skakałem, to może doszłoby do przełamania. Po Klingenthal wróciłem jednak do Pucharu Kontynentalnego. Tam wystarczy, że trochę się nie powiedzie i od razu spada pewność siebie. I wtedy wszystko zaczyna iść w dół, zamiast w górę

Stękała przyznał, że on - w przeciwieństwie do większości kadrowiczów - nie miał aż tak dużych problemów z pozycją najazdową.

- Mimo słabego sezonu, jestem w stanie znaleźć pozytywy. Były skoki, które pokazywały, że wciąż mogę daleko latać. To mnie motywuje do tego, by się nie poddawać. Wiem, że mam potencjał. Wystarczy tylko skleić to wszystko do kupy i będzie dobrze - zakończył.