W skrócie Kamil Stoch jako chorąży polskiej reprezentacji w Predazzo z entuzjazmem celebrował chwilę otrzymania flagi.

Ceremonia otwarcia odbyła się w czterech miejscach jednocześnie i miała charakter skierowany głównie do sportowców.

W trakcie ceremonii obecni byli członkowie ekip i wolontariusze, a przedstawiciele Ukrainy wyrażali wsparcie dla Polaków.

Po raz pierwszy w historii ceremonia otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich odbywała się w czterech różnych miejscach jednocześnie. Przemarsze ekip były zsynchronizowane, dzięki czemu mogło w niej udział więcej sportowców.

Ceremonia otwarcia w Predazzo nie przyciągnęła na trybuny zbyt wielu osób. W połowie to byli kibice, a w połowie wolontariusze i członkowie ekip. Jedna z dwóch trybun zapełniona była może w 60 procentach. Widać było, że to było zatem stricte przygotowane pod sportowców.

"Prowizoryczna" ceremonia otwarcia igrzysk w Predazzo z Polakami

W Predazzo poszczególne ekipy nie musiały stawić się wszystkie razem o konkretnej porze. Kolejne docierały pod skocznię w Predazzo autobusami i uzupełniały barwny korowód.

W polskiej ekipie byli skoczkowie, biegacze narciarscy i kombinatorzy norwescy. Dla wielu to był debiut w takiej ceremonii. Nasza reprezentacja miała małe biało-czerwone flagi. Jedną z nich ekipa skoczków podarowała Jakubowi Balcerskiemu ze Sport.pl.

Dopiero kiedy reprezentacje zbliżały się do wejścia na stadion, flagi zostały wręczone chorążym. Nie wszystkie ekipy miały jednak duże flagi. Bez niej szła choćby Ukraina.

Po raz pierwszy w życiu miałem okazję być tak blisko sportowców na ceremonii otwarcia i to akurat było ciekawe doświadczenie. Przed wejściem na stadion można było sobie uciąć pogawędkę. Tak było choćby ze Stefanem Horngacherem, byłym trenerem kadry polskich skoczków narciarskich, który zaimponował mi znajomością języka polskiego. W pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać tylko po polsku.

Oczywiście były też rozmowy z polską reprezentacją. Swoimi wrażeniami dzielili się Miłosz Krzempek i Kacper Jarząbek, którzy po raz pierwszy w życiu pojawili się na tak wielkiej imprezie.

- Zrobię wszystko, żeby za cztery lata włączyć się do walki o medale - zapowiedział Krzempek.

Kamila Stoch aż nosiło. Tylko nasz mistrz tak wywijał flagą

Widać było, jak bardzo niecierpliwił się Kamil Stoch. On wprost nie mógł się doczekać momentu, w którym otrzyma polską flagę. A kiedy już dostał, to była ciągła zabawa. Jako jedyny z chorążych nieustannie nią wywijał.

W pewnym momencie wyciągnął telefon. Zawołał wolontariusza i poprosił, by ten zrobił mu zdjęcie. Obok Stocha szła biegaczka narciarska Izabela Marcisz, która trzymała tabliczkę z napisem Polska. Kiedy już nasza ekipa weszła na stadion, Stoch objął Marcisz jak dobry przyjaciel.

Ukraińcy krzyczeli przy przemarszu Polaków

W końcu nadszedł ten długo wyczekiwany moment. Polska została wywołana. Stoch nadal szalał z flagą. Spełniło się jedno z jego marzeń. Obok nas stali członkowie ukraińskiej ekipy, którzy krzyczeli: "Polska górą!" Na trybunach słychać było też wiwaty po polsku. Za moment Biało-Czerwoni przeszli przez pawilon i udali się w kierunku autobusu. Cała operacja, od przybycia do powrotu, trwała około godziny.

W Predazzo na telebimie można obejrzeć międzynarodowy przekaz.

Szkoda tylko, że jeszcze przed ceremonią doszło do zamieszania. Nagle wyproszono z biura prasowego wszystkich dziennikarzy, którzy chcą obejrzeć ją na skoczni, sugerując, że powrót będzie możliwy dopiero po jej zakończeniu. Zamieszanie trwało kilkanaście minut. Po czym okazało się, że ktoś źle przekazał informacje dziennikarzom.

Z Predazzo - Tomasz Kalemba, Interia Sport

