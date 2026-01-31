Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tylko jeden kolega wspierał Żyłę, wybuchła afera. Wyszła na jaw rola Maciusiaka

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Mistrzostwa świata w lotach były nieudane dla Polaków, którzy stanowili tło dla innych zespołów w konkursie drużynowym, nie błyszczeli też w rywalizacji indywidualnej. W tej honoru "Biało-Czerwonych" bronił Piotr Żyła, a na skoczni pogratulował mu tylko jeden z kolegów. Ta sytuacja odbiła się szerokim echem, teraz jej kulisy w rozmowie z WP SportoweFakty przybliżył Maciej Kot. I zdradził, jaka była przy tym rola Macieja Maciusiaka.

Dwóch mężczyzn ubranych w odzież zimową z logo sponsorów, jeden trzyma narty, obaj noszą czapki oraz kurtki puchowe, znajdują się na tle obiektów sportowych.
Maciej Maciusiak (P) miał wpływ na to, że nie wszyscy Polacy oglądali na żywo skoki Piotra ŻyłyAndrzej Iwańczuk/REPORTER/AFP/FOTO OLIMPIK/NURPHOTOEast News

Polacy na mistrzostwa świata w lotach w Oberstdorfie pojechali bez Kacpra Tomasiaka, który miał w tym czasie odpoczywać po trudach ostatnich tygodni i w spokoju szlifować formę na igrzyska olimpijskie. "Biało-Czerwoni" bez swojego lidera w Niemczech zawiedli, zaliczyli wstydliwy występ w "drużynówce" - zajęli ósme miejsce, przegrywając m.in. ze Słoweńcami, którzy oddali o jeden skok mniej.

Nasi reprezentanci fatalnie spisali się też w konkursie indywidualnym - Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Dawid Kubacki z marzeniami o dobrym wyniku pożegnali się już w piątek, bo zajęli miejsca poza czołową "30". Prawo startu w organizowanych kolejnego dnia dwóch ostatnich seriach uzyskał tylko Piotr Żyła, ostatecznie był 15.

Tylko Maciej Kot wspierał na miejscu Piotra Żyłę. Oto kulisy

Co znamienne, kolegę z drużyny w sobotę na miejscu dopingował tylko Maciej Kot, który nie startował w konkursie indywidualnym, bo razem z Klemensem Joniakiem został "skreślony" po treningach. Ta sytuacja odbiła się szerokim echem, ironicznie odniósł się do niej Adam Bucholz z portalu skijumping.pl.

"To bardzo miłe ze strony Macieja Kota, że jako jedyny z Polaków czekał dziś pod skocznią na Piotra Żyłę. Takie momenty tworzą atmosferę w zespole" - pisał. "W tym wypadku to chyba tworzą w duecie" - wtórował mu Mateusz Leleń z TVP Sport.

    Suchej nitki na pozostałych Polakach nie pozostawili internauci komentujący wpis Bucholza w serwisie X. "Też na to zwróciłem uwagę, jednak klasy nie kupisz" - pisał jeden z nich. "A gdzie Zniszczol z Kubackim? Do gadania byli pierwsi. Zgubili się gdzieś tam na skoczni?" - dopytywał ktoś inny. Tego typu wpisów, w tym o wiele dosadniejszych, było więcej.

    Teraz, gdy emocje związane ze słabym występem Polaków w Oberstdorfie zaczęły powoli opadać, o wspomnianą sytuację zapytano Kota. Skoczek w rozmowie z WP SportoweFakty przypomniał, że ma dobrą relację z Żyłą i często podczas wyjazdów mieszka z nim w pokoju. I zdradził, że za pozostaniem jego kolegów w hotelu poniekąd stał Maciej Maciusiak.

    "Wcześniej ustaliliśmy, że zawodnicy podejmą decyzję, czy zostać w hotelu albo pojawić się na skoczni. Niemniej trener Maciej Maciusiak rekomendował, aby regenerować się na drużynówkę" - wyznał.

    Kot dopytywany o rolę Maciusiaka doprecyzował, że ten zalecał skoczkom, by w sobotę zamiast jechać na skocznię i tam oglądać skoki Żyły w finale indywidualnych mistrzostw świata, zostali w hotelu.

    Nie miał jednak problemu z inną decyzją. Reszta kadry posłuchała tej sugestii. Piotrek też wypowiadał się na ten temat, podkreślał, że koncentruje się na swoich skokach i nie żywił do nikogo urazy. Konkurs drużynowy był dla nas ważny, więc nie sądzę, że podjęto złą decyzję
    powiedział skoczek.

    Maciej Kot nie został zgłoszony do rywalizacji indywidualnej w Oberstdorfie, nie oglądaliśmy go też w "drużynówce". Doświadczonego skoczka zabraknie również na igrzyskach olimpijskich, gdzie zaprezentują się Kacper Tomasiak, Kamil Stoch i Paweł Wąsek.

    Sportowiec w czerwonym stroju z logotypem Zakopane 2025 i polską flagą na czapce udziela wywiadu. W tle inne osoby ubrane w sportowe ubrania oraz śnieżne otoczenie.
    Maciej KotMarcin Golba/NurPhotoAFP
    Skoczek narciarski uśmiechający się w stroju sportowym, trzyma narty i stoi na tle rozmytej publiczności oraz reklam bandowych.
    Maciej KotJENS SCHLUETER AFP
    Uśmiechnięty skoczek narciarski w stroju sportowym i czapce z logotypem, trzyma narty na ramieniu oraz torbę sportową, w tle puste trybuny stadionu sportowego.
    Piotr ŻyłaDamian KlamkaEast News
    Adam Małysz: Topór jest zakopanyPolsat Sport

