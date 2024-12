Tyle w Wiśle zarobili polscy skoczkowie. Nie wszyscy mogli się cieszyć

Puchar Świata w Wiśle. Tyle Polacy zarobili przez weekend

Wciąż nie jest idealnie, polscy skoczkowie, podobnie jak kibice, chcieliby jeszcze lepszych wyników, ale widać, że Biało-Czerwoni powoli zmierzają do zadowalających ich miejsc w konkursach. Niektórym może zająć to trochę dłużej. Z konkursu w Wiśle Polacy nie wyszli z niczym. Reklama

Reklama Uroczysta ceremonia wręczenia numerów startowych w Wiśle. WIDEO / Interia pl / Interia.tv

Paweł Wąsek dwukrotnie zajął w Wiśle 11. miejsce, co oznacza, że udało mu się zarobić 4800 franków szwajcarskich, co daje równowartość ok. 22 tys. zł. Niewiele mniej udało się wygrać Aleksandrowi Zniszczołowi. Skoczek zajął w konkursach 16. i 12. miejsce. Łącznie udało mu się uzbierać 4000 CHF nagrody (ok. 18 400 zł).

Weteran może mieć sobie za złe

Dawid Kubacki i Jakub Wolny zarobili na konkursach w Wiśle taką samą kwotę - 2400 CHF (ok. 11 000 zł). Nieco gorzej w tabeli wypadają Kamil Stoch i Piotr Żyła. Pierwszy z nich pożałował jednego z nieudanych konkursów i na swoim koncie może dopisać tylko 900 CHF (ok. 4100 zł), drugi zaś uzbierał 100 CHF mniej (ok. 3600 zł).

Z weteranów najbardziej niezadowolony z siebie może być Maciej Kot. Polakowi nie udało się dostać do drugich serii, co oznaczało, że nie zostanie w żaden sposób nagrodzony przez Puchar Świata. Skoczek obszedł się smakiem i wyruszył do Finlandii, gdzie weźmie udział w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Ruce. Reklama

"As Sportu 2024" / INTERIA.PL / interia As Sportu 2024. Ewa Pajor kontra Aleksandra Mirosław. Kto zasługuje na awans? Zagłosuj! Ewa Pajor Aleksandra Mirosław Zagłosuj

Paweł Wąsek / GEIR OLSENNTB / AFP / AFP