Tyle Tomasiak zarobił za brązowy medal. Pokaźna kwota dla skoczka. Robi wrażenie

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

W sobotę wieczorem Kacper Tomasiak zdobył swój drugi olimpijski medal. Po srebrze na obiekcie normalnym w Predazzo doszedł brąz ze skoczni dużej. Taki sukces naszego reprezentanta zostanie sowicie nagrodzony przez Polski Komitet Olimpijski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Ile dokładnie zarobi 19-latek? Oto szczegóły.

Skoczek narciarski w kombinezonie z numerem 38 oraz złotym kaskiem i goglami ląduje na zaśnieżonym stoku podczas zawodów olimpijskich.
Kacper TomasiakLars Baron/Getty ImagesGetty Images
partner merytoryczny
PKOl Banner Interia

Po wywalczeniu srebrnego medalu na skoczni normalnej Kacper Tomasiak ruszył do walki o drugi olimpijski krążek. Początkowo jego skoki na obiekcie dużym (HS 141) nie wyglądały aż tak dobrze, lecz z czasem było tylko lepiej. Świetny skok oddał w poprzedzającej konkurs serii próbnej, którą skończył na 3. miejscu.

W konkursie 19-latek spisał się kolejny raz wyśmienicie. W pierwszej serii skoczył 133 metry i był na 4. miejscu. Drugi skok okazał się jeszcze lepszy. 138,5 metra, świetne noty i awans na podium, a dokładniej 3. lokatę. Tym samym nasz zawodnik wywalczył drugi na tych igrzyskach medal - brązowy.

Taki wynik jest odpowiednio nagradzany przez Polski Komitet Olimpijski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Za srebro skoczek zainkasował już 400 tysięcy złotych w gotówce oraz 200 tys. zł w tokenach. Do tego z ramienia PKOl dojdą nagrody rzeczowe.

Zobacz również:

Kacper Tomasiak i Maciej Maciusiak
Skoki Narciarskie

"Ten gość rozwala system". Poruszony Maciusiak się nie wahał, co za reakcja po brązie Tomasiaka

Paweł Czechowski
Paweł Czechowski

    Ministerstwo natomiast jednorazowo wypłaci mu nieco ponad 78 tys. złotych. Do tego dochodzi 24-miesięczne stypendium. Maksymalnie wynosić będzie ono 15 tys. 400 zł za każdy miesiąc, co złoży się na ok. 370 tys. zł przez cały okres jego trwania. Naturalnie brąz jest nagradzany nieco mniejszymi kwotami. Oto szczegóły.

    Tyle Tomasiak zarobi za brąz. Gigantyczne kwoty

    Najniższy stopień podium oznacza dla Tomasiaka kolejne premie pieniężne. Tym razem będzie to 300 tysięcy złotych w gotówce oraz 150 tys. zł w tokenach od PKOl. Ministerstwo za taki sukces wypłaci skoczkowi ponad 61 tys. zł.

    Zobacz również:

    Kacper Tomasiak zdobył brązowy medal. Donald Tusk i Karol Nawrocki ruszyli z gratulacjami
    Skoki Narciarskie

    Kacper Tomasiak zdobył brąz, a potem takie słowa. Tusk i Nawrocki nie czekali

    Anna Dymarczyk
    Anna Dymarczyk

      Jak wygląda sytuacja stypendium? W jednym czasie sportowiec może pobierać tylko jedno, co oznacza, że w tej kwestii nic się nie zmienia.

      Być może nie jest to koniec medali olimpijskich dla Tomasiaka we Włoszech. Już w poniedziałek odbędzie się konkurs duetów, a "Biało-Czerwoni" mogą powalczyć o czołowe lokaty.

      Damian Żurek: Jestem człowiekiem, który na pewno się nie załamiePolsat Sport

      Zobacz również:

      Władimir Semirunnij i Kacper Tomasiak
      Skoki Narciarskie

      Semirunnij zobaczył, co zrobił Tomasiak. Tego nie mógł przemilczeć. Jest reakcja

      Paweł Nowak
      Paweł Nowak
      Skoczek narciarski w białym kombinezonie i złotym kasku ląduje na nartach podczas zawodów olimpijskich, w tle śnieżne podłoże i kilkuosobowy tłum niewyraźnych postaci.
      Kacper TomasiakMatthias Schrader/Associated Press/East NewsEast News
      Zawodnik w kombinezonie narciarskim z numerem 38 przygotowuje się do skoku narciarskiego, siedząc na belce startowej na dużej skoczni, obok widać innych skoczków oraz trenerów w sportowych ubraniach, na twarzach skupienie, w tle nocne oświetlenie.
      Kacper TomasiakJavier SORIANO AFP
      Kacper Tomasiak
      Kacper TomasiakJavier SORIANO AFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja