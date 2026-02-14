Tyle Tomasiak zarobił za brązowy medal. Pokaźna kwota dla skoczka. Robi wrażenie

Po wywalczeniu srebrnego medalu na skoczni normalnej Kacper Tomasiak ruszył do walki o drugi olimpijski krążek. Początkowo jego skoki na obiekcie dużym (HS 141) nie wyglądały aż tak dobrze, lecz z czasem było tylko lepiej. Świetny skok oddał w poprzedzającej konkurs serii próbnej, którą skończył na 3. miejscu.

W konkursie 19-latek spisał się kolejny raz wyśmienicie. W pierwszej serii skoczył 133 metry i był na 4. miejscu. Drugi skok okazał się jeszcze lepszy. 138,5 metra, świetne noty i awans na podium, a dokładniej 3. lokatę. Tym samym nasz zawodnik wywalczył drugi na tych igrzyskach medal - brązowy.

Taki wynik jest odpowiednio nagradzany przez Polski Komitet Olimpijski oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Za srebro skoczek zainkasował już 400 tysięcy złotych w gotówce oraz 200 tys. zł w tokenach. Do tego z ramienia PKOl dojdą nagrody rzeczowe.

Ministerstwo natomiast jednorazowo wypłaci mu nieco ponad 78 tys. złotych. Do tego dochodzi 24-miesięczne stypendium. Maksymalnie wynosić będzie ono 15 tys. 400 zł za każdy miesiąc, co złoży się na ok. 370 tys. zł przez cały okres jego trwania. Naturalnie brąz jest nagradzany nieco mniejszymi kwotami. Oto szczegóły.

Tyle Tomasiak zarobi za brąz. Gigantyczne kwoty

Najniższy stopień podium oznacza dla Tomasiaka kolejne premie pieniężne. Tym razem będzie to 300 tysięcy złotych w gotówce oraz 150 tys. zł w tokenach od PKOl. Ministerstwo za taki sukces wypłaci skoczkowi ponad 61 tys. zł.

Jak wygląda sytuacja stypendium? W jednym czasie sportowiec może pobierać tylko jedno, co oznacza, że w tej kwestii nic się nie zmienia.

Być może nie jest to koniec medali olimpijskich dla Tomasiaka we Włoszech. Już w poniedziałek odbędzie się konkurs duetów, a "Biało-Czerwoni" mogą powalczyć o czołowe lokaty.

