Tyle skoczkowie zarobili w tym sezonie. Jest zdecydowany lider, Polacy daleko

Kraft wygrał konkurs indywidualny w sobotę i cieszył się z 39. zwycięstwa w zawodach Pucharu Świata, co oznacza, że w klasyfikacji wszech czasów zrównał się z Adamem Małyszem i Kamilem Stochem . Kobayashi był dwa razy w Sapporo drugi.

Finansowa przewaga Japończyka nad pozostałymi skoczkami wynika przede wszystkim z premii za zwycięstwo w 72. edycji Turnieju Czterech Skoczni. Otrzymał za to 100 tys. franków szwajcarskich.

Żadnego z "Biało-Czerwonych", którzy trwającego sezonu nie mogą zaliczyć do udanych, nie ma w czołowej "20" finansowego zestawienia. Najlepszym jest Dawid Kubacki , który w Sapporo był raz w najlepszej "dziesiątce" (ósma lokata). Na liście płac zajmuje 23. lokatę z 28 900 CHF (ok. 114 500 zł) .

FIS za pierwsze miejsce w konkursie indywidualnym płaci 13 tys. franków, a za zwycięstwo w kwalifikacjach - 3 tys. Nagrodę finansową otrzymuje każdy skoczek, który wystąpił w drugiej serii. Za 30. miejsce jest to 400 CHF (około 1800 zł).

Skoki narciarskie. Puchar Świata wraca do Europy

Po konkursach w Sapporo karuzela Pucharu Świata wraca do Europy. W najbliższy weekend cykl trafi do Oberstdorfu na skocznię do lotów narciarskich. W Niemczech przewidziano dwa konkursy indywidualne i konkurs duetów.