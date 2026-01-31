Do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Willingen zakwalifikował się komplet pięciu reprezentantów Polski. Niestety w "daniu głównym" zawodnikom Macieja Maciusiaka nie poszło najlepiej, łagodnie mówiąc.

Czarna sobota dla Polaków. Tak źle nie było od czterech lat

W niej Polacy zajmowali następujące miejsca:

Dawid Kubacki - 34. miejsce (116 m, 72,2 pkt)

Maciej Kot - 40. miejsce (115 m, 66 pkt)

Klemens Joniak - 48. miejsce (103 m, 38,4 pkt)

Piotr Żyła - 49. miejsce (85,5, 18,6 pkt)

Najgorzej spisał się Żyła, który jako jedyny z całej stawki nie doleciał nawet do setnego metra. Nie trzeba tłumaczyć, że cała powyższa czwórka do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata łącznie dopisała sobie zero punków.

Pierwsze oczka trafiły natomiast na konto Zniszczoła. Konkretnie jest ich aż trzy. Trzy punkty - to cały dorobek Polaków z sobotnich zawodów w Willingen. Jak podaje portal skijumping.pl, to najsłabszy rezultat "Biało-Czerwonych" od czterech lat i zawodów w Titisee-Neustadt z 23 stycznia 2022 roku, kiedy to kadra B uzyskała dwa oczka.

Zawody wygrał genialny Domen Prevc, który triumfował w dziesiątym konkursie w tym sezonie. W drugiej serii osiągnął aż 155 m. Słoweniec jest zdecydowanym liderem w klasyfikacji generalnej. Tuż za jego plecami uplasował się Ren Nikaido. Trzeci był Niemiec Karl Geiger, który pierwszy raz w trwającej kampanii znalazł się na podium.

Jak na razie najwyższe miejsce w tabeli PŚ zajmuje Kacper Tomasiak, który przygotowuje się do nadchodzących igrzysk. Jak wygląda sytuacja naszych pozostałych reprezentantów?

Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach:

1. Domen Prevc - 1514 pkt

2. Ryoyu Kobayashi - 976 pkt

3. Ren Nikaido - 841 pkt

4. Anze Lanisek - 731 pkt

5. Daniel Tschofenig - 723 pkt

...

12. Kacper Tomasiak - 342 pkt

25. Kamil Stoch - 148 pkt

32. Piotr Żyła - 96 pkt

36. Maciej Kot - 76 pkt

39. Paweł Wąsek - 54 pkt

39. Dawid Kubacki - 54 pkt

65. Aleksander Zniszczoł - 3 pkt

67. Klemens Joniak - 1 pkt

W niedzielę o godz. 11:45 ruszą kwalifikację do drugiego konkursu, który rozpocznie się godz. 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

Dawid Kubacki jest ostatnim polskim skoczkiem, który zanotował zwycięstwo w zawodach PŚ FRANZ KIRCHMAYR / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP AFP

Piotr Żyła Tadeusz Mieczyński/PZN materiały prasowe

Aleksander Zniszczoł FREDRIK SANDBERG AFP

