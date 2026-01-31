Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tyle punktów Polacy zdobyli w Willingen. Oto klasyfikacja generalna PŚ

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Zakończył się sobotni konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Willingen. W nim tyko jeden reprezentant Polski zdołał awansować do serii finałowej. Był nim Aleksander Zniszczoł, który ostatecznie zajął 28. miejsce. Dzięki temu 31-latek zgarnął pierwszego punkty w PŚ. Tak na ten moment wygląda klasyfikacja generalna.

Skoczek narciarski w powietrzu podczas skoku, ubran w kombinezon startowy, kask i gogle, z widocznym numerem 21 na piersi oraz nartami oznaczonymi logo BWT. Tło ciemne, podkreślające dynamikę ruchu.
Aleksander ZniszczołFREDRIK SANDBERGAFP

Do sobotniego konkursu Pucharu Świata w Willingen zakwalifikował się komplet pięciu reprezentantów Polski. Niestety w "daniu głównym" zawodnikom Macieja Maciusiaka nie poszło najlepiej, łagodnie mówiąc.

Do drugiej serii kwalifikację wywalczył jedynie Aleksander Zniszczołktóry najpierw skoczył 123,5, a następnie równe 120 m. Dzięki temu uzbierał 169,4 pkt i zajął 28. miejsce. Reszta rywalizację kończyła na pierwszej serii.

Adam Małysz: Topór jest zakopanyPolsat Sport

Czarna sobota dla Polaków. Tak źle nie było od czterech lat

W niej Polacy zajmowali następujące miejsca:

  • Dawid Kubacki - 34. miejsce (116 m, 72,2 pkt)
  • Maciej Kot - 40. miejsce (115 m, 66 pkt)
  • Klemens Joniak - 48. miejsce (103 m, 38,4 pkt)
  • Piotr Żyła - 49. miejsce (85,5, 18,6 pkt)

Najgorzej spisał się Żyła, który jako jedyny z całej stawki nie doleciał nawet do setnego metra. Nie trzeba tłumaczyć, że cała powyższa czwórka do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata łącznie dopisała sobie zero punków.

Pierwsze oczka trafiły natomiast na konto Zniszczoła. Konkretnie jest ich aż trzy. Trzy punkty - to cały dorobek Polaków z sobotnich zawodów w Willingen. Jak podaje portal skijumping.pl, to najsłabszy rezultat "Biało-Czerwonych" od czterech lat i zawodów w Titisee-Neustadt z 23 stycznia 2022 roku, kiedy to kadra B uzyskała dwa oczka.

    Zawody wygrał genialny Domen Prevcktóry triumfował w dziesiątym konkursie w tym sezonie. W drugiej serii osiągnął aż 155 m. Słoweniec jest zdecydowanym liderem w klasyfikacji generalnej. Tuż za jego plecami uplasował się Ren Nikaido. Trzeci był Niemiec Karl Geiger, który pierwszy raz w trwającej kampanii znalazł się na podium.

    Jak na razie najwyższe miejsce w tabeli PŚ zajmuje Kacper Tomasiak, który przygotowuje się do nadchodzących igrzysk. Jak wygląda sytuacja naszych pozostałych reprezentantów?

    Tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata w skokach:

    • 1. Domen Prevc - 1514 pkt
    • 2. Ryoyu Kobayashi - 976 pkt
    • 3. Ren Nikaido - 841 pkt
    • 4. Anze Lanisek - 731 pkt
    • 5. Daniel Tschofenig - 723 pkt
    • ...
    • 12. Kacper Tomasiak - 342 pkt
    • 25. Kamil Stoch - 148 pkt
    • 32. Piotr Żyła - 96 pkt
    • 36. Maciej Kot - 76 pkt
    • 39. Paweł Wąsek - 54 pkt
    • 39. Dawid Kubacki - 54 pkt
    • 65. Aleksander Zniszczoł - 3 pkt
    • 67. Klemens Joniak - 1 pkt

    W niedzielę o godz. 11:45 ruszą kwalifikację do drugiego konkursu, który rozpocznie się godz. 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport.

