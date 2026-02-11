Tyle przelali Kamilowi Stochowi za igrzyska. Ogromna kwota, a to nie koniec

To z całą pewnością są ostatnie zimowe igrzyska olimpijskie z udziałem Kamila Stocha w roli czynnego zawodnika. Jeszcze przed startem bieżącego sezonu Pucharu Świata w skokach narciarskich sportowiec ogłosił, że po wieńczącym cykl marcowym konkursie w Planicy zakończy bogatą w sukcesy karierę.

Podjąłem już decyzję, niezależnie od tego, co się wydarzy. Nieważne, czy ten sezon będzie udany, czy nie będzie udany. Z końcem najbliższej zimy zakończę swoją karierę zawodniczą

Zahaczył też o temat wyjazdu do Włoch i celów, jakie chciałby zrealizować. "Oczywiście, że chciałbym zdobyć złoty medal. Chcę pojechać na igrzyska i wrócić ze złotem, natomiast przede wszystkim chcę po prostu zrealizować swoje założenia zadaniowe. Chcę skakać najlepiej, jak tylko będę potrafił. I przede wszystkim chcę, żeby każdy skok był dla mnie radością, ale i inspiracją do kolejnego skoku. Chodzi o to, żeby skupić się na drodze, a nie na celu" - zadeklarował.

Rzecz jasna nie znajduje się teraz w gronie faworytów do olimpijskiego krążka, choć przecież żadnego scenariusza nie można wykluczyć. Zwłaszcza, że niejednokrotnie na najważniejszej sportowej imprezie czterolecia Stoch miał okazję stawać na podium. Był za to dobrze wynagradzany.

Ile wypłacono Kamilowi Stochowi za medale olimpijskie? Kwota robi wrażenie

Zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 są ostatnią, lecz nie pierwszą taką imprezą w karierze Kamila Stocha. Na igrzyskach stawiał się do tej pory pięciokrotnie: w Turynie (2006), Vancouver (2010), Soczi (2014), Pjongczangu (2018) oraz Pekinie (2022).

Największe indywidualne triumfy święcił przed 12 laty w Rosji. Na igrzyskach w Soczi zdobył bowiem dwa złote medale: na skoczni dużej i na skoczni normalnej. Cztery lata później, w Korei Południowej, indywidualnie wywalczył złoto (duża skocznia) oraz brąz w drużynie. Z kolei na ostatnich igrzyskach w Chinach otarł się o podium, zajmując 4. miejsce w konkursie na obiekcie K-125.

Osiągnięcia te niosą ze sobą, oprócz oczywiście medali i satysfakcji, także gratyfikację w postaci premii finansowej. W 2014 roku za złote krążki Polski Komitet Olimpijski przewidział bonusy do 120 tys. zł. Cztery lata później kwota za złoto była identyczna. Dodatkowo na konto Stocha wpadły również pieniądze za drużynowy brąz. Było to 37,5 tys. zł.

Za sukces z Soczi skoczek z Zębu miał otrzymać dodatkowo nagrodę w wysokości 64 400 tysięcy złotych od Ministerstwa Sportu i Turystyki, 120 tys. zł za złota i 3600 zł za 4. miejsce w konkursie drużynowym od Polskiego Związku Narciarskiego, a od sponsora 2 sztaby złota (o wadze 525 gramów każda) o szacowanej wartości 140 tysięcy złotych.

Za medale z Pjongczangu Kamilowi Stochowi wypłacono 46 tys. zł (32 200 zł za złoto i 13 800 za drużynowy brąz) z ministerialnej kasy, wysokość premii od PZN-u nie została podana, podobnie jak ewentualne nagrody sponsorskie.

Za medale sportowiec zarobił zatem 397,5 tys. zł od PKOl-u. Z bonusami od innych podmiotów kwota wzrasta do co najmniej 631,5 tys., lecz najpewniej jest to jeszcze więcej.

Co ciekawe, 120 tys. zł od PKOl-u za medal z Korei Stoch oddał sztabowi szkoleniowemu. "Moim obowiązkiem jako zawodnika jest powiedzieć kilka słów o tych, których z nami tu nie ma. Cały sztab szkoleniowy to osoby, którym wiele zawdzięczam. Oni spędzają z nami wiele czasu, dzielą radości i porażki. Z całego serca im za to dziękuję. Chciałbym podzielić się z nimi tą nagrodą. Albo w całości pójdzie dla nich" - oświadczył skoczek.

Dzięki triumfom na igrzyskach olimpijskich nasz mistrz otrzymał też prawo do pobierania emerytury olimpijskiej. Świadczenie na ten moment wynosi 4967,95 zł brutto miesięcznie i jest wypłacane w momencie, gdy świadczeniobiorca ukończy 40. rok życia. Stochowi pozostał do tego nieco ponad rok.

Kamil Stoch JURE MAKOVEC/AFP/East News East News

Noriaki Kasai, Kamil Stoch, Peter Prevc. Soczi 2014 PETER PARKS AFP

Kamil Stoch GEORG HOCHMUTH AFP

