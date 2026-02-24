Tyle polski rząd wypłaci Tomasiakowi ze medale. Naprawdę padła ta kwota

Polska zakończyła zimowe igrzyska olimpijskie Mediolan-Cortina 2026 z czterema medalami na koncie: srebrem i brązem Kacpra Tomasiaka, srebrem duetu Tomasiak-Wąsek (skoki narciarskie) oraz srebrem Władimira Semirunnija (łyżwiarstwo szybkie). Te sukcesy niosą ze sobą rozliczne konsekwencje. Wiążą się z satysfakcją, radością kibiców, prestiżem, ale i z nagrodami finansowymi. I to naprawdę imponującymi.

Są to bonusy od sponsorów i związków sportowych oraz z góry ustalona premia pieniężna i rzeczowa od Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Za srebro PKOl przewidział 600 tys. zł (400 tys. zł w gotówce i 200 tys. zł w tokenach), obraz, voucher na wakacje i biżuterię o wartości do 2 tys. zł. Za brąz 450 tys. zł (300 tys. zł w gotówce i 150 tys. zł w tokenach), obraz, voucher na wakacje i biżuterię o wartości do 1,5 tys. zł.

Dobre dla medalistów wieści płyną też z polskiego rządu. Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło, jaką pulę przekazuje na wynagrodzenie dla Semirunnija, Tomasiaka i Wąska. Kwota robi wrażenie.

Tyle pieniędzy polscy medaliści dostaną od państwa. Ogromna kwota

1,4 mln zł - taką sumę Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazuje w ramach nagrody dla naszych medalistów olimpijskich z Włoch. "Wielkie słowa uznania dla naszych medalistów XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. Kacper Tomasiak, Paweł Wąsek i Władimir Semirunnij otrzymają łącznie ponad 1,4 mln zł. Na tę kwotę składają się jednorazowe nagrody pieniężne i stypendia sportowe. Stypendia będą waloryzowane wraz ze wzrostem płacy minimalnej" - oświadczono w oficjalnym komunikacie.

Wyjaśniono, jak pieniądze będą rozdzielone. Każdy z trzech medalistów otrzyma 15 427,26 zł miesięcznie w ramach stypendium sportowego (to daje 370 254,24 zł rocznie na osobę). Do tego Tomasiak otrzyma 163 500,12 zł, a Semirunnij i Wąsek po 78 241,68 zł nagrody finansowej. To daje łącznie 533 754,36 zł dla Kacpra i po 448 495,92 zł dla Władimira i Pawła.

To nie wszystko. Sportowcy nagrodzeni na igrzyskach medalami zapewnili sobie również prawo do poboru tzw. emerytury olimpijskiej. Obecnie świadczenie wynosi 5116,99 zł netto miesięcznie. Pobierać je można jednak dopiero po ukończeniu 40. roku życia.

Ponadto ministerstwo przewidziało również wypłaty dla 17 polskich sportowców, którzy we Włoszech zajęli miejsca od 4 do 8. Otrzymają oni stypendia sportowe przyznawane na 18 miesięcy. Jak zadeklarowano, "łączna kwota stypendiów sportowych wypłacanych w tym okresie dla wszystkich 17 naszych reprezentantów może wynieść 2,5 mln zł".

Medaliści olimpijscy wrócili do Polski. Tak powitano Tomasiaka i Wąska Polsat Sport

Kacper Tomasiak i Paweł Wąsek z medalami igrzysk olimpijskich Grzegorz Momot PAP

Kacper Tomasiak, multimedalista zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 AKPA AKPA

Władimir Semirunnij na podium zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan-Cortina 2026 Andre Weening AFP