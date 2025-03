Tyle Polacy zarobili w Pucharze Świata. Rekordowa wypłata Pawła Wąska

W niedzielę 30 marca zakończył się sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich 2024/2025. Poznaliśmy zdobywców Kryształowej Kuli, małej Kryształowej Kuli i Pucharu Narodów. Doszło także do zmiany rekordzisty świata w najdłuższym locie narciarskim. Miano to od tej pory nosi Domen Prevc. Powody do zadowolenia mogą mieć także Polacy. Co prawda nie dominowali oni na skoczni, jednak każdemu z "Biało-Czerwonych" udało się w tym sezonie coś zarobić.