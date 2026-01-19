Partner merytoryczny: Eleven Sports

Tyle muszą zapłacić Tomasiakowi. Gigantyczna fortuna, a to nie koniec

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

W obecnym sezonie Pucharu Świata w skokach narciarskich Kacper Tomasiak jest zdecydowanym liderem reprezentacji Polski. Na ten moment 18-latek plasuje się na 12. miejscu w klasyfikacji generalnej. Ostatnio błysnął w Sapporo, gdzie oddał fantastyczny skok. Świetna forma jest wprost proporcjonalna do wyników, które z kolei przekładają się na zarobki. Tyle Tomasiak do tej pory zarobił w PŚ.

Skoczek narciarski w kombinezonie sportowym oraz kasku, trzymający narty, stoi na tle rozmytego stadionu z widocznymi światłami.
Kacper TomasiakRex Features/East News/ Rex Features/East NewsEast News

Kacper Tomasiak to niewątpliwie odkrycie polskich skoków. W swoim debiutanckim sezonie w Pucharze Świata 18-latek radzi sobie znakomicie. W ostatni weekend rywalizował w Sapporo. Zmagania w japońskim mieście nie rozpoczęły się dla niego zbyt dobrze. Podczas sobotniego konkursu nie zdołał zakwalifikować się nawet do drugiej serii.

Na szczęście w niedzielę było już zdecydowanie lepiej. Nasz kadrowicz zajął 12. miejsce. Szczególnie imponujący był jego drugi skok na odległość 134,5 m. - Wszystko zgrało się fajnie i udało się daleko odlecieć, także było fajnie. Wszystkie czynniki były dobre i w ogólnym rozrachunku wyszło bardzo dobrze - opowiadał z uśmiechem na twarzy.

Którzy polscy sportowcy pojadą na ZIO? Tak może wyglądać kadra "Biało-Czerwonych"Polsat Sport

Wielka kasa dla Tomasiaka, 18-latek zgarnął fortunę. Niekwestionowany lider

Kacper Tomasiak w trwającej kampanii spisuje się najlepiej spośród wszystkich zawodników kadry Macieja Maciusiaka. Po 20 występach w konkursach (licząc również dwa konkursy drużynowe) 18-latek zajmuje 12. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, mając na koncie 342 pkt.

Dla porównania: Kamil Stoch jest 25. (148 pkt), Piotr Żyła 28. (96 pkt), Maciej Kot 33. (76 pkt), Dawid Kubacki i Paweł Wąsek 37. (54pkt) i Klemens Joniak 65. (1 pkt). Najwyższe miejsce Tomasiak dotychczas zajął w Wiśle i Engelbergu, gdzie kończył na piątej pozycji. Najgorzej poszło mu właśnie w pierwszym konkursie w Japonii (33. lokata).

    Nie zmienia to faktu, że 18-latek jest najlepszy, biorąc pod uwagę wszystkich "Biało-Czerwonych". Również na płaszczyźnie... finansowej! Do tej pory nasz młody gwiazdor po 20 występach zarobił dokładnie 53 300 euro, czyli ponad 220 tys. złotych - wylicza PAP. W tej klasyfikacji równych nie ma sobie Domen Prevc, który zgarnął aż 331 275 euro.

    Pierwszy raz w historii FIS nie płaci zawodnikom we frankach szwajcarskich, a właśnie w euro. Stawki są następujące: za pierwsze miejsce w konkursie skoczek otrzymuje 15 tys. euro, a za triumf w kwalifikacjach 3175 euro. Za 30. pozycję w drugiej serii zawodnik otrzymuje 500 euro. Za zwycięstwo w konkursie drużynowym oraz mikstów z zawodników dostaje 8500 euro.

    Jak wygląda sytuacja pozostałych polskich skoczków?

    Oto lista płac Pucharu Świata po 20 z 37 zawodów (kwoty w euro i zł)

    • 1.Domen Prevc (Słowenia) 331 275 (1 391 400)
    • 2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 146 950 (617 200)
    • 3. Jan Hoerl (Austria) 121 850 (511 800)
    • .....
    • 12. Kacper Tomasiak (Polska) 53 300 (223 900)
    • 25. Kamil Stoch (Polska) 21 575 (91 400)
    • 28. Dawid Kubacki (Polska) 15 850 (66 600)
    • 32. Piotr Żyła (Polska) 13 200 (55 400)
    • 34. Maciej Kot (Polska) 11 250 (47 250)
    • 38. Paweł Wąsek (Polska) 8 350 (35 000)
    • 72. Klemens Joniak (Polska) 500 (2100)

    Młody mężczyzna w zimowej kurtce i czapce z biało-czerwoną flagą trzyma długie, żółte narty Fischer, stojąc na tle trybun i kontenerów technicznych stadionu sportowego.
    Kacper TomasiakTomasz KalembaINTERIA.PL
    Kacper Tomasiak
    Kacper TomasiakPhilipp GuellandAFP
    Zawodnik narciarski w kombinezonie startowym z numerem 36, kaskiem oraz goglami, przygotowuje się do skoku narciarskiego, widoczny logotyp sponsora na stroju oraz element nart.
    Kacper TomasiakLUKASZ KALINOWSKIEast News

