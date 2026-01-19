Kacper Tomasiak to niewątpliwie odkrycie polskich skoków. W swoim debiutanckim sezonie w Pucharze Świata 18-latek radzi sobie znakomicie. W ostatni weekend rywalizował w Sapporo. Zmagania w japońskim mieście nie rozpoczęły się dla niego zbyt dobrze. Podczas sobotniego konkursu nie zdołał zakwalifikować się nawet do drugiej serii.

Na szczęście w niedzielę było już zdecydowanie lepiej. Nasz kadrowicz zajął 12. miejsce. Szczególnie imponujący był jego drugi skok na odległość 134,5 m. - Wszystko zgrało się fajnie i udało się daleko odlecieć, także było fajnie. Wszystkie czynniki były dobre i w ogólnym rozrachunku wyszło bardzo dobrze - opowiadał z uśmiechem na twarzy.

Którzy polscy sportowcy pojadą na ZIO? Tak może wyglądać kadra "Biało-Czerwonych" Polsat Sport

Wielka kasa dla Tomasiaka, 18-latek zgarnął fortunę. Niekwestionowany lider

Kacper Tomasiak w trwającej kampanii spisuje się najlepiej spośród wszystkich zawodników kadry Macieja Maciusiaka. Po 20 występach w konkursach (licząc również dwa konkursy drużynowe) 18-latek zajmuje 12. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, mając na koncie 342 pkt.

Dla porównania: Kamil Stoch jest 25. (148 pkt), Piotr Żyła 28. (96 pkt), Maciej Kot 33. (76 pkt), Dawid Kubacki i Paweł Wąsek 37. (54pkt) i Klemens Joniak 65. (1 pkt). Najwyższe miejsce Tomasiak dotychczas zajął w Wiśle i Engelbergu, gdzie kończył na piątej pozycji. Najgorzej poszło mu właśnie w pierwszym konkursie w Japonii (33. lokata).

Nie zmienia to faktu, że 18-latek jest najlepszy, biorąc pod uwagę wszystkich "Biało-Czerwonych". Również na płaszczyźnie... finansowej! Do tej pory nasz młody gwiazdor po 20 występach zarobił dokładnie 53 300 euro, czyli ponad 220 tys. złotych - wylicza PAP. W tej klasyfikacji równych nie ma sobie Domen Prevc, który zgarnął aż 331 275 euro.

Pierwszy raz w historii FIS nie płaci zawodnikom we frankach szwajcarskich, a właśnie w euro. Stawki są następujące: za pierwsze miejsce w konkursie skoczek otrzymuje 15 tys. euro, a za triumf w kwalifikacjach 3175 euro. Za 30. pozycję w drugiej serii zawodnik otrzymuje 500 euro. Za zwycięstwo w konkursie drużynowym oraz mikstów z zawodników dostaje 8500 euro.

Jak wygląda sytuacja pozostałych polskich skoczków?

Oto lista płac Pucharu Świata po 20 z 37 zawodów (kwoty w euro i zł)

1.Domen Prevc (Słowenia) 331 275 (1 391 400)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 146 950 (617 200)

3. Jan Hoerl (Austria) 121 850 (511 800)

.....

12. Kacper Tomasiak (Polska) 53 300 (223 900)

25. Kamil Stoch (Polska) 21 575 (91 400)

28. Dawid Kubacki (Polska) 15 850 (66 600)

32. Piotr Żyła (Polska) 13 200 (55 400)

34. Maciej Kot (Polska) 11 250 (47 250)

38. Paweł Wąsek (Polska) 8 350 (35 000)

72. Klemens Joniak (Polska) 500 (2100)

Kacper Tomasiak Tomasz Kalemba INTERIA.PL

Kacper Tomasiak Philipp Guelland AFP

Kacper Tomasiak LUKASZ KALINOWSKI East News