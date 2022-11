W sezonie 2022/23 w Pucharze Świata skoków narciarskich dojdzie do wielu zmian. Oprócz wczesnej, bo zorganizowanej już w pierwszy weekend listopada, inauguracji w systemie hybrydowym , zawodnicy rywalizować będą także w nowej konkurencji - konkursach duetów . Zmiany nastąpiły także, jeśli chodzi o zarobki skoczków . Od tej zimy sportowcy za dobre wyniki będą zarabiali więcej niż w poprzednich latach.

Dawid Kubacki triumfatorem piątkowych kwalifikacji. Tyle zarobił za znakomity skok

Dla wielu skoczków zawody w Wiśle okazały się mocno kontrowersyjne. Wszystko przez decyzję Międzynarodowej Federacji Narciarskiej o wprowadzenie systemu hybrydowego, a więc wykorzystanie torów lodowych i lądowanie na igelicie. Ma to być rozwiązanie problemu związanego ze zmianami klimatycznymi . I choć wielu zawodników uważa, że nie ma sezonu zimowego bez śniegu (nawet tego sztucznego), dla niektórych jednak system hybrydowy może okazać się strzałem w dziesiątkę.

Co ciekawe, w latach poprzednich za triumf w konkursach indywidualnych zawodnicy otrzymywali czek na 10 tys. franków szwajcarskich. Teraz kwota ta wzrosła do 12 tys. franków, a więc około 57 tys. złotych. W Wiśle rozegrane zostaną dwa konkursy indywidualne, a co za tym idzie, dwie rundy kwalifikacyjne. Jeśli Kubacki zdominuje ten weekend rywalizacji, na jego konto trafi więc około 142 tys. złotych.