Podczas inauguracji Letniego Grand Prix w Wiśle zaprezentowały się dwie reprezentantki Polski - Anna Twardosz oraz Kamila Karpiel. Do drugiej serii awansowała jedynie Twardosz, która ostatecznie zakończyła rywalizację na 11. miejscu.

W pierwszej serii 25-letnia zawodniczka oddała skok na odległość 117,5 metra. W drugiej próbie poprawiła się, lądując na 121. metrze, dzięki czemu awansowała o kilka pozycji. W jednej z serii treningowych zajęła nawet 7. miejsce, dlatego po konkursie nie ukrywała, że liczyła na nieco więcej.

- To nawet nie jest lekki niedosyt, tylko duży, bo gdzieś ta sportowa złość we mnie jest. Ale myślę, że to dobrze. Teraz już czekam na jutro - dodała.

LGP w Wiśle. Anna Twardosz najlepsza z Polek

Dokładnie rok temu w Wiśle odbyły się Letnie Mistrzostwa Polski, podczas których Anna Twardosz zdobyła tytuł mistrzyni kraju. Jak sama przyznała, przez ostatnie miesiące w jej przygotowaniach zaszło wiele zmian, a ona sama czuje się zdecydowanie pewniej.

- Czuję, że przez ten rok bardzo wiele się zmieniło. Czuję się dużo pewniejsza siebie. Moje skoki, może niekoniecznie dzisiaj, ale ogólnie na treningach i od początku tego sezonu, wyglądają już dużo lepiej. Na tym się skupiam, staram się poprawiać błędy i cierpliwie czekam na zimę - dodała.

Twardosz niejednokrotnie podkreślała, że występy przed polską publicznością wiążą się dla niej z dodatkową presją. Podobnie było tym razem, choć podczas konkursu kobiet trudno było mówić o dużej liczbie kibiców na trybunach.

Byłam też bardzo spięta. Strasznie stresowałam się tym weekendem

W tym sezonie w polskich skokach narciarskich doszło do kilku zmian. Po siedmiu latach przerwy do współpracy z Polskim Związkiem Narciarskim powrócił Stefan Horngacher, któremu powierzono funkcję koordynatora systemu szkolenia. Austriak miał okazję współpracować nie tylko ze skoczkami, ale również ze skoczkiniami.

- Bardzo się stresowałam, ale to dobrze. To było naprawdę fajne doświadczenie i mogłabym je jeszcze powtórzyć. Myślę, że jest autorytetem. To po prostu widać - dodała Twardosz.

Szansę na poprawę swoich rezultatów Polki będą miały już jutro. Początek rywalizacji o godzinie 11:30.

Z Wisły - Natalia Kapustka, Interia Sport.

Anna Twardosz KAI TALLER Newspix.pl

Anna Twardosz Kai Taller/Arena Akcji East News

Anna Twardosz FRANZ KIRCHMAYR AFP





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