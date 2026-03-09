Tuż przed końcem kariery Stoch nadał przykry komunikat. W takim momencie

Łukasz Olszewski

Ostatnie zawody Pucharu Świata z udziałem Kamila Stocha zbliżają się nieubłaganie. Legendarny polski skoczek sam jest już świadomy tego, jak niewiele zostało mu do mety, co dobitnie potwierdził w rozmowie ze "skijumping.pl" po weekendzie w Lahti. Komunikat, który wysłał po konkursie duetów jasno wskazuje, że wszystkie te lata kariery odcisnęły na nim ogromne piętno.

Jeden z liderów reprezentacji Polski w skokach narciarskich, Kamil Stoch, kończący karierę sportową
Kamil StochFOT. EXPA/NEWSPIX.PL, RADOSLAW JOZWIAK / CYFRASPORT / NEWSPIX.PLNewspix.pl

Kamil Stoch, do spółki z Kacprem Tomasiakiem reprezentowali Polskę w niedzielnym konkursie duetów podczas weekendu Pucharu Świata w Lahti. O ile Polakom nie poszło najlepiej, to legendarny skoczek był nawet zadowolony ze swoich prób, o czym opowiedział w rozmowie z portalem "skijumping.pl". To, co mogło zwrócić uwagę fanów, to jednak jego późniejsze słowa o tym, dlaczego nie rozmawiał w sobotę z przedstawicielami mediów.

- Nie chodziło to za mną, ale miałem z tyłu, że to są moje pierwsze i ostatnie duety w Pucharze Świata. Życzyłbym sobie zdecydowanie lepszych skoków, ale było to solidne. Myślę, że tragedii nie było - rozpoczął Stoch. A chwilę później, pół żartem pół serio stwierdzł, że opowiadanie o ewentualnych poprawkach ma coraz mniej sensu. O ile w ogóle jeszcze ma.

Ja już nie wyciągam wniosków, byle do końca <śmiech>
Kamil Stoch dla skijumping.pl

Ostatnie skoki Stocha, nagle taki komunikat. Przykre słowa lidera Polaków

- Nie rozmawiałem w sobotę z mediami, bo wydaje mi się, że cały czas mówię to samo. Czy jest źle, czy jest nieźle. Czy jestem w "20", poza "30" czy poza "50", to te skoki są bardzo podobne. Scenariusz naszej rozmowy jest cały czas ten sam, nawet dziś rozmawiamy w kółko o tym samym. Czasem nie mam już siły o tym rozmawiać i myślę, że mam do tego prawo, żeby skorzystać właśnie z tego, że udzielanie wywiadów nie jest moim obowiązkiem, ale rozumiem po co i w jakim celu to robimy - dodał decydując się na swego rodzaju bolesne wyznanie.

Do końca kariery skoczka narciarskiego,Kamilowi Stochowi zostały niespełna trzy tygodnie. Po weekendzie w Lahti, skoczkowie udadzą się teraz do Norwegii - kolejno Oslo i Vikersund, by później zakończyć sezon, standardowo, w Planicy.

To właśnie pod słoweńską skocznią przygotowane zostanie także specjalne pożegnanie Kamila Stocha, a to wciąż nie koniec. Po tym, jak wyglądał ostatni występ skoczka na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, Rafał Kot ujawnił, że Polski Związek Narciarski rozważa jeszcze dodatkowe wydarzenie.

Łukasz Olszewski
Mężczyzna ubrany w czerwoną kurtkę z licznymi logotypami sponsorów oraz czapkę w barwach czerwono-czarno-białych niesie na ramieniu narty z widocznym napisem Fischer. Postać wygląda na zamyśloną, głowę trzyma lekko pochyloną.
Kamil StochANDRZEJ IWANCZUK/REPORTEREast News
Mężczyzna w zielonym stroju sportowym i czapce z polską flagą, zakłada ręce na głowę, w tle rozmyte sylwetki kibiców podczas zawodów narciarskich.
Kamil StochAFP
Zawodnik w trakcie lotu podczas konkursu skoków narciarskich, ubrany w kombinezon startowy, kask oraz gogle, z widocznym numerem startowym i nartami marki Fischer, w tle fragment balona reklamowego i rozmyte drzewa.
Kamil Stoch, 31.07.2025 r.Damian KlamkaEast News
