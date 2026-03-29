Finałowy konkurs w Planicy ostatecznie zakończył sezon 2025/26 w Pucharze Świata. Głównym punktem programu niedzielnego konkursu był dla polskich kibiców pożegnalny występ Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski na słoweńskim mamucie oddał ostatnie skoki w zawodach Pucharu Świata.

Stoch był jedynym Polakiem, który wystąpił w konkursie zarezerwowanym dla najlepszej 30-stki klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Prawo udziału w zawodach miał również Kacper Tomasiak. Trzykrotny medalista olimpijski z Predazzo nie pojechał do Planicy, co było pokłosiem groźnego upadku na mamucie w Vikersund.

Przebłysk Polaków w Predazzo był jedynym z niewielu pozytywnych aspektów tego sezonu w wykonaniu Polaków. Kadra Macieja Maciusiaka długimi fragmentami znajdowała się w kryzysie i wyłączając Tomasiaka, mało było powodów do radości.

Tuż po pożegnaniu Stocha Maciusiak stanął przed kamerami. Przyszła pora na podsumowanie

Tuż po zakończeniu finałowego konkursu w Planicy szkoleniowiec polskiej reprezentacji stanął przed kamerami Eurosportu. Przewodnim tematem rozmowy było oczywiście pożegnanie Kamila Stocha. Maciusiak nie szczędził pochwał w kierunku polskiego mistrza.

- My z Kamilem przez wiele tych konkursów się żegnaliśmy, tak jakbyśmy się przygotowywali do tego, co się tutaj stanie. Było wiele emocji, wczoraj mieliśmy swoje podziękowania teamowe. Polały się łzy i naprawdę nawet ciężko mówić - żegnamy świetnego sportowca, ale co ważniejsze, jeszcze lepszego człowieka - powiedział Maciusiak w rozmowie z Eurosportem.

Trener Maciusiak musiał zmierzyć się również z pytaniem dotyczącym jego przyszłości zawodowej. Odpowiedź 44-latka może sugerować, że jeszcze nie wszystko jest ostatecznie przesądzone. - To nie jest jeszcze ten moment, rozmowy oczywiście jeszcze trwają. Wiem jaka jest sytuacja, że po igrzyskach i przed, ten Puchar Świata był fatalny w naszym wykonaniu. Pokazało to również to, że w dzisiejszym konkursie uczestniczył Kamil Stoch - dodał Maciusiak podsumowując ten sezon w wykonaniu polskiej kadry.

Damian Michałowski błyskawicznie zapytał Maciusiaka, czy ten ma jeszcze ochotę i pomysł na to, by dalej prowadzić polskich skoczków. Riposta była natychmiastowa. - Wiadomo, że przychodzą takie dni po nieudanych konkursach, ale siły jest. Robimy to całe życie, kochamy te skoki narciarskie - powiedział polski trener.

Dziennikarze skonfrontowali Maciusiaka ze słowami Adama Małysza, który jako główną przyczynę niepowodzeń polskich skoczków wskazał różnicę w sprzęcie, którym Polacy dysponują. - Sprzęt również, mówi się głównie o kombinezonach, są płyty skokowe, są narty. Później sypie się technika i wali się jak domek z kart - skwitował Maciusiak. Jako główny mankament wskazano zbyt niskie prędkości Polaków, które nawet przy dobrej technice skoku, nie dawały im szans na równą rywalizację.

