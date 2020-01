Był sobie Polak, Niemiec i Japończyk, gdy nagle pojawił się młody Norweg. Marius Lindvik od kilku dni czaruje publiczność na Turnieju Czterech Skoczni. 21-latek próbuje namieszać, gdy wydawało się, że podium rozdzielą między siebie Ryoyu Kobayashi, Karl Geiger i Dawid Kubacki - pisze z Innsbrucka wysłannik Interii na TCS Waldemar Stelmach. Już dziś o 14 trzeci konkurs elitarnych zawodów. Sprawdziliśmy, co przed nim sądzą bukmacherzy.

Kobayashi, Geiger, Kubacki - tak było w pierwszym konkursie w Oberstdorfie i tak jest do dzisiaj w klasyfikacji generalnej 68. Turnieju Czterech Skoczni. Tyle tylko, że już w Garmisch-Partenkirchen niesamowity Japończyk wypadł z podium, a na pierwsze miejsce z impetem wkroczył Norweg, wyrównując wieloletni rekord skoczni Simona Ammanna.

Norweski mistrz świata juniorów z 2018 roku z miejsca zachwycił też w Innsbrucku, gdzie wygrał jedną z serii treningowych oraz kwalifikacje, w których pofrunął na 131,5 m.

Co na to bukmacherzy? Są przekonani, że w Innsbrucku wygra jednak Kobayashi, ale niektórzy, jako drugiego w kolejce do zwycięstwa, widzą właśnie Lindvika. Duże szanse daje się też reprezentantowi gospodarzy - Stefanowi Kraftowi. W następnej kolejności stoją akcje Geigera i Kubackiego.

Wśród par systemu KO w pierwszej serii los skojarzył między innymi dwóch wielkich mistrzów: Kamila Stocha i Gregora Schlierenzauera. Zdaniem bukmacherów Stoch nie będzie miał najmniejszych problemów z pokonaniem równie słynnego Austriaka.

Według notowań Kubacki spokojnie "ogra" Daniela Hubera, a Piotr Żyła - Sondre Ringena. Niewielkie szanse daje się natomiast Maciejowi Kotowi w walce z Markusem Eisenbichlerem, a jeszcze mniejsze Stefanowi Huli w pojedynku z Philippem Aschenwaldem.

W klasyfikacji końcowej turnieju bukmacherzy na razie nie ryzykują. Największe szanse na triumf dają Kobayashiemu, a następnie Geigerowi, Kubackiemu i Lindvikowi. Kto postawi na końcowe zwycięstwo Kubackiego, w przypadku triumfu Polaka, może zgarnąć ponad sześciokrotność postawionej stawki.

Zdjęcie Od lewej: Karl Geiger, Marius Lindvik i Dawid Kubacki na podium w Garmisch-Partenkirchen / PAP/EPA

Po dwóch konkursach liderujący Kobayashi wyprzedza Geigera o 6,3 pkt, a Kubackiego o 8,5 pkt. Czwarty Lindvik traci do lidera 18,9 pkt, a do Kubackiego - 10,4 pkt. Piąty Kraft ma już większą stratę - 33,1 pkt do lidera i 24,6 pkt do podium.

Siódmy w klasyfikacji jest Piotr Żyła, 19. - Kamil Stoch, 29. - Maciej Kot, a 30. - Stefan Hula. W Innsbrucku, podobnie jak w Ga-Pa, nie wystąpi Jakub Wolny, który odpadł w kwalifikacjach.