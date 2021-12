Turniej Czterech Skoczni 2021/2022 rozpoczyna rywalizacja w Oberstdorfie. Tym razem nadzieje na to, że zobaczymy Polaków na liście zwycięzców któregoś z konkursów Turnieju Czterech Skoczni albo całej klasyfikacji generalnej TCS są skromne, bo nawet najrówniejszy Kamil Stoch skacze bez błysku. W przeszłości Polacy stawali na podium w Oberstdorfie, a Adam Małysz miał nawet rekord skoczni w Oberstdorfie, ale tylko przez moment. Jak do tego doszło?

Turniej Czterech Skoczni. Adam Małysz z rekordem w Oberstdorfie

To był początek "Małyszomanii" w Polsce. W drugiej serii pierwszego konkursu Turnieju Czterech Skoczni 2000/2001, Adam Małysz skoczył aż 132,5 metra. - Coś nieprawdopodobnego, że on to ustał, proszę państwa! To jak skok Fortuny w Sapporo! Co zrobił na skoczni Małysz! Wraca do wielkiej formy! 132,5 metra! To jest faktycznie skok w XXI wiek, który rozpocznie się za kilka dni. Przeskoczył skocznię Adam Małysz! - cieszył się komentujący tamten konkurs skoków narciarskich w telewizji red. Krzysztof Miklas.



Adam Małysz pobił tym samym rekord Stefana Horngachera, ustanowiony... w tym samym konkursie. To jednak nie koniec. Zaraz po Adamie Małyszu (z krótką przerwą na naradę jury) skakał Niemiec Martin Schmitt i osiągnął pół metra więcej, odbierając mu tym samym rekord skoczni w Oberstdorfie. Między skokami Polaka i Niemca minęło mniej niż trzy i pół minuty, około 200 sekund!



Trzy lata później, 29 grudnia 2003 roku, już na przebudowanym obiekcie (z K115 na K120) rekord na inaugurację TCS odbierali sobie Sigurd Pettersen i Thomas Morgenstern. Skok Norwega w drugiej serii o długości 143,5 m był jeszcze dalszy niż ten w pierwszej (i rywala z Austrii) i to do niego należy dziś rekord skoczni w Oberstdorfie.

Turniej Czterech Skoczni. Oberstforf - jak zmieniał się rekord skoczni od 1969 roku

106,0 m - Yukio Kasaya (30 grudnia 1969)

110,0 m - Toni Innauer (30 grudnia 1975)

116,0 m - Ernst Vettori (30 grudnia 1984)

117,0 m - Pavel Ploc (30 grudnia 1987)

124,5 m - Jens Weißflog (30 grudnia 1993)

125,0 m - Kristian Brenden (29 grudnia 1996)

126,0 m - Martin Höllwarth (29 grudnia 2000)

127,5 m - Stefan Horngacher (29 grudnia 2000)

132,5 m - Adam Małysz (29 grudnia 2000)

133,0 m - Martin Schmitt (29 grudnia 2000)

134,0 m - Sigurd Pettersen (29 grudnia 2003)

140,0 m - Thomas Morgenstern (29 grudnia 2003)

143,5 m - Sigurd Pettersen (29 grudnia 2003)