W Innsbrucku na skoczni Bergisel trwają treningi przed kwalifikacjami (godz. 14) do sobotniego konkursu indywidualnego Turnieju Czterech Skoczni. Śledź zmagania sześciu "Biało-Czerwonych" razem z Interią!

Początkowo piątkowe treningi miały rozpocząć się o godzinie 11.45. Organizatorzy zdecydowali się jednak na przyspieszenie rundy treningowej o pół godziny.



Na półmetku rywalizacji miejsce na podium zajmuje Dawid Kubacki. Orzeł w Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen dwukrotnie był trzeci. Liderem Turnieju Czterech Skoczni jest Ryoyu Kobayashi, a drugie miejsce należy do Karla Geigera. Tę dwójkę dzieli 6,3 punktu, natomiast nad Kubackim Japończyk ma 8,5 pkt przewagi.



Za skoczkami dzień przerwy, który wiązał się z przeprowadzką z Niemiec do Austrii.



W akcji tradycyjnie zobaczymy sześciu Polaków, na których od początku tych prestiżowych zmagań stawia Michal Doleżal. Są to: Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Maciej Kot i Stefan Hula.



Piątkowe kwalifikacje, podobnie jak sobotni konkurs, zaplanowane są na godz. 14.

Oficjalny trening skoczkowie rozpoczęli z 11. belki startowej. Odległości kolejnych zawodników nawet nie zbliżały się do punktu konstrukcyjnego, który zlokalizowany jest na 120. metrze. Belka poszła w górę najpierw na 13., a potem na 15. W końcu 123 m pofrunął Cene Prevc.



Trzy metry dalej skoczył Władimir Zografski.