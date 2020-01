W austriackim Bischofshofen trwają kwalifikacje przed ostatnim konkursem 68. Turnieju Czterech Skoczni z udziałem sześciu Polaków. Śledź z Interią przebieg rywalizacji.

W znakomitej sytuacji przed finiszem TCS jest Dawid Kubacki. Nasz mistrz świata prowadzi w klasyfikacji łącznej i jest na dobrej drodze, żeby zostać trzecim Polakiem w historii, który triumfował w tych prestiżowych zawodach. Wcześniej tej sztuki dokonali Adam Małysz (2001) i dwukrotnie Kamil Stoch (2017 i 2018).



Kubacki ma 9,1 pkt przewagi nad drugim Norwegiem Mariusem Lindvikiem. Trzecie miejsce ze stratą 13,3 pkt zajmuje Niemiec Karl Geiger. Tuż za nim jest obrońca tytułu Japończyk Ryoyu Kobayashi, który traci do Kubackiego 13,7 pkt.



Skocznia w Bischofshofen należy do ulubionych Kubackiego. Do Polaka należy rekord obiektu, który wynosi 145 m. Rok temu Kubacki zajął drugie miejsce. Wówczas wyprzedził go jedynie Ryoyu Kobayashi.

Przebieg kwalifikacji:

Kwalifikacje rozpoczął Manuel Fettner z 13. belki startowej, który wylądował na punkcie konstrukcyjnym zlokalizowanym na 125. m. Po siedmiu skokach taką samą odległość uzyskał Cene Prevc.



Chwilę potem 129 m skoczył Anders Haare, który wyprzedził Fettnera blisko o 10 pkt. Długo musieliśmy czekać na kolejny przyzwoity skok. Clemens Leitner uzyskał 126 m. Tyle samo pofrunął Dmitrij Wasiljew, który znalazł się tuż za Haare.



Gregor Deschwanden też skoczył 126 m i znalazł się w gronie skoczków kwalifikujących się do poniedziałkowego konkursu.