Już dziś Dawid Kubacki może zwyciężyć w 68. Turnieju Czterech Skoczni. Czy potwierdzi swoją doskonałą formę także w serii próbnej? Śledź jej przebieg na żywo z Interią!

Już tylko jeden konkurs dzieli Dawida Kubackiego od pierwszego w karierze zwycięstwa w Turnieju Czterech Skoczni. Przed zawodami w Bischofshofen polski skoczek ma 9,1 pkt przewagi nad drugim w klasyfikacji Norwegiem Mariusem Lindvikiem.

Decydujący konkurs rozpocznie się o godzinie 17.15, a tradycyjnie poprzedza go seria próbna. Jak spiszą się w niej podopieczni Michala Doleżala?

Przebieg serii próbnej:

Serię próbną skoczkowi zaczęli z 11. belki startowej. Jako pierwszy swój skok oddał Piotr Żyła, uzyskując 129 m. Jego dzisiejszy rywal Timi Zajc skoczył pięć metrów krócej.

Jako siódmy swoją próbę oddał Maciej Kot. 28-latek miał nieco gorszy wiatr od poprzednich zawodników, ale skoczył też najkrócej (122 m) i po swojej próbie zajmował ostatnie miejsce. Po chwili jednak słabiej od niego skoczył Junshiro Kobayashi i gdyby takie wyniki powtórzyły się w konkursie, Polak znalazłby się w drugiej serii.

"Rakietę" odpalił za to Norweg Daniel Andre Tande, skacząc na odległość 137,5 m! Po chwili jeszcze dalej, na 139 m, poleciał Austriak Michael Hayboeck, a Karl Geiger dobił do granicy 140 m! Jednak noty i rekompensata za wiatr uplasowały go za Hayboeckiem.

Dawid Kubacki skakał z obniżonego o dwie belki rozbiegu, ale mimo tego poszybował aż na 140,5 m i objął prowadzenie! To był znakomity skok Orła.

Z próbą Kubackiego nie mógł się równać Marius Lindvik, drugi w klasyfikacji TCS. Norweg skoczył 133 m i uzyskał dokładnie 18 pkt mniej od Polaka.



