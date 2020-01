Dawid Kubacki stoi przed ogromną szansą, by zwyciężyć w 68. Turnieju Czterech Skoczni. Przed ostatnim konkursem w Bischofshofen ma 9,1 pkt przewagi nad drugim w klasyfikacji Norwegiem Mariusem Lindvikiem. Dołącz do relacji na żywo i śledź przebieg zawodów z Interią!

Choć Kubacki nie wygrał żadnego z trzech wcześniejszych konkursów TCS, to trzy miejsca na podium wystarczyły, by do finałowych zawodów przystępował jako lider prestiżowego cyklu. Przewaga Kubackiego nad drugim Mariusem Lindvikiem wynosi 9,1 pkt, czyli 5,05 metra. Dalsze miejsca zajmują Niemiec Karl Geiger, Japończyk Ryoyu Kobayashi oraz Austriak Stefan Kraft.

Poza Kubackim w konkursie weźmie udział czterech Polaków. Są to Kamil Stoch (trzeci w kwalifikacjach), Piotr Żyła, Stefan Hula oraz Maciej Kot. Przez eliminacje nie przebrnął Jakub Wolny.

Lider TCS pokazał się ze znakomitej strony w serii próbnej, gdy skoczył aż 140,5 m i okazał się zdecydowanie najlepszy z całej stawki.



Przebieg konkursu w Bischofshofen:

Konkurs rozpoczął Piotr Żyła, który w pierwszej parze konkursu rywalizował z Timim Zajcem. Polak skoczył 125,5 m. Słoweniec skoczył gorzej, 121 m. O 8,1 punktu przegrał z Polakiem. Żyła był pewny udziału w drugiej serii.

Po skokach sześciu zawodników prowadził Kilian Peier. W czwartej parze skakał Maciej Kot, który uzyskał 126 m. Metr więcej zanotował Junshiro Kobayashi, który był rywalem Polaka. On też wygrał rywalizację z Polakiem, który po swoim skoku, był trzeci wśród szczęśliwych przegranych.



Ze świetnej strony pokazał się Domen Prevc. Słoweniec był pierwszym zawodnikiem, który skoczył 140 m. Pokonał Keiichiego Sato i wyszedł na prowadzenie, z notą 143 pkt.



Za jego plecy wskoczył Daniel Andre Tande, który w parze wygrał z 10. zawodnikiem w klasyfikacji generalnej TCS, Robertem Johanssonem. Drugi z Norwegów został liderem wśród szczęśliwych przegranych.