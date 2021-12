Choć ostateczna decyzja co do składu reprezentacji miała zapaść po czwartkowych mistrzostwach Polski, "pewniakami" do startu była trójka: Kamil Stoch, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Potwierdziła to występem w MP, zajmując wszystkie trzy miejsca na podium.

Turniej Czterech Skoczni. Skład reprezentacji Polski. Kto wystąpi?

Sporo było jednak wątpliwości wokół tego, jak powinna wyglądać pozostała część kadry i czy w ogóle powinniśmy kogokolwiek jeszcze na Turniej wysyłać. Adam Małysz był zdania, że powinna jechać wyłącznie wymieniona wyżej trójka. Mówił o tym w rozmowie z "RMF FM".



Ostatecznie sztab podjął decyzję, że w bój pośle sześciu zawodników, czyli tylu, na ile pozwala kwota startowa.



Do Niemiec i Austrii udadzą się Kamil Stoch, Piotr Żyła, Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Andrzej Stękała i Jakub Wolny.

Turniej Czterech Skoczni rozpocznie się 29 grudnia, a zakończy 6 stycznia. Przed rokiem w imprezie triumfował Kamil Stoch.



TC

